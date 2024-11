El Bayern se disculpa por las pancartas contra Al-Khelaïfi en el Allianz Arena

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Bayern de Múnich se disculpó por las pancartas de un aficionado en las que criticaban al Paris Saint-Germain y a su presidente, Nasser Al-Khelaïfi, durante el partido de Liga de Campeones disputado este martes en el Allianz Arena.

"Al FC Bayern le gustaría pedir disculpas cuando sus oponentes y sus representantes en su estadio se sienten atacados personalmente de esta manera y en este tono y se sienten ofendidos por ello", dijo el club bávaro en un comunicado.

Además, el Bayern quiso dejar claro que estas pancartas "no fueron autorizadas" por el club y "no reflejan su postura". "No están en consonancia con la buena y larga relación entre los dos clubes", dijo el club alemán.

Las pancartas mostradas durante la victoria del Bayern por 1-0 cuestionaban cómo Al-Khelaïfi podía ser propietario de un club, miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA, presidente de la Asociación Europea de Clubes y titular de derechos televisivos como presidente de beIN:

"Ministro, propietario de un club, titular de derechos de televisión, miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA y presidente de la Asociación Europea de Clubes, todo en uno", rezaba la pancarta. Además, la cita "Le foot c'est moi" (Yo soy el fútbol) lo comparaba con el antiguo monarca absoluto francés, el rey Luis XIV, famoso por decir: "Yo soy el Estado".