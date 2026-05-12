El Betis expresa su malestar con Subdelegación del Gobierno y Policía por la distancia entre afición y jugadores

Archivo - Álvaro Fidalgo ante la afición del Real Betis - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis ha expresado su "malestar" con la Subdelegación del Gobierno en Sevilla y la Policía por la distancia entre los aficionados y el autobús del equipo en el acceso al Estadio de la Cartuja los días de partido, y ha lamentado el "agravio comparativo" que se produce con el Sevilla FC.

"El Real Betis Balompié quiere manifestar públicamente su malestar con la Subdelegación del Gobierno de España en Sevilla y el Cuerpo Nacional de Policía por la distancia insalvable que disponen entre los aficionados béticos y los jugadores en el acceso al estadio los días de partido", señaló en un comunicado.

Además, el club denunció que estos últimos años se fue "aumentando la distancia" en el acceso al Benito Villamarín pese "a las reiteradas peticiones para hacer más viable la conexión de los aficionados con los jugadores". "Con el traslado a La Cartuja se ha aumentado incluso más esa lejanía, no existiendo conexión alguna entre los seguidores y el equipo en los accesos", indicó.

"Todas las solicitudes y diferentes alternativas planteadas por el Real Betis han sido rechazadas por el Cuerpo Nacional de Policía para los partidos más importantes de la temporada. Para el encuentro de mañana frente al Elche CF, en el que nos jugamos la clasificación para la UEFA Champions League, hemos vuelto a recibir la misma y taxativa negativa", apuntó.

Así, lamentó que la afición tenga impedimentos para mostrar "el máximo apoyo" a los suyos. "Esta práctica se facilita en todos los estadios de España, haciendo compatibles los recibimientos con la lógica seguridad. En los últimos días hemos visto incluso cómo se ha facilitado la cercanía de los seguidores con el bus del Sevilla FC. Se ha generado de esta manera un importante agravio comparativo con el Real Betis Balompié y con los béticos", manifestó.

"Tras haber elevado una consulta por escrito a la Subdelegación del Gobierno de España en Sevilla no hemos obtenido respuesta por su parte, sólo la negativa a hacer cualquier modificación en este sentido de cara al partido contra el Elche CF", añadió.

"El club quiere poner en conocimiento de todos los aficionados béticos el estado actual de esta situación tras haber recibido numerosas quejas y reclamaciones por parte de nuestros socios. La entidad seguirá trabajando con estas instituciones para garantizar la seguridad en los partidos que, como ocurre en todos los puntos de España, debe ser compatible con la fiesta del fútbol", concluyó.