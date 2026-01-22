El Betis flojea ante el PAOK y no ata el 'Top 8'

Chimy Ávila, Real Betis - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis perdió (2-0) ante el PAOK este jueves en la penúltima jornada de la Liga Europa, una pobre actuación del equipo español en el Toumba Stadium de Tesalónica que descuida sus opciones de terminar la fase liga en el 'Top 8'.

Manuel Pellegrini rotó a más de la mitad del equipo de la victoria contra el Villarreal el fin de semana en Liga y los andaluces, clasificados matemáticamente pero no aún de manera directa a octavos (14 puntos), flojearon y mucho ante un PAOK que sumó 12 puntos para llegar muy vivo a la última jornada. El Betis se dejó tarea contra el Feyenoord en Sevilla dentro de una semana.

El equipo bético apenas generó peligro durante todo el partido, solo cuando sintió en su orgullo la obligación de buscar el gol tras el 2-0 del PAOK, de penalti de Georgios Giakoumakis, que supo a sentencia en el minuto 87. El Betis, que encajó su primera derrota en Europa, empezó con el balón en su poder pero con poca profundidad, ni velocidad para generar ocasiones.

Al otro lado, el equipo griego usó a Giakoumakis para ganar balones largos e ir montando transiciones de menos a más. El PAOK no se lo terminó de creer en sus acercamientos o le faltó algo de calidad para completar sus ataques y, en el Betis, no hubo juego por bandas ni apareció la referencia de Pablo Fornals.

Giakoumakis perdonó a un metro de la línea de gol y Aitor Ruibal tuvo la más clara bética, además de un centro ya en el descuento que cerca estuvo de cazar Pablo García. El segundo tiempo trajo la entrada de Abde, recién llegado de la Copa África, y un Gio Lo Celso que aguantó tres minutos en el césped antes de ser sustituido.

El PAOK, más necesitado de puntos y ante su público, tuvo el plus de la entrada de Giannis Konstantelias y apretó más si cabe ante un Betis pasivo también en defensa hasta el 1-0 de Andrija Zivkovic. El partido pareció abrirse pero el Betis apenas cuajó jugadas al primer toque en busca de la remontada y el equipo local logró el 2-0 en un penalti de José Antonio Morante.