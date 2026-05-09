El Betis frena por el quinto puesto y el Sevilla remonta 'in extremis' al Espanyol

Archivo - Antony Santos, en un partido con el Betis. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis Balompié ha empatado (2-2) durante su visita a la Real Sociedad y ha resbalado en su objetivo de terminar quinto en LaLiga EA Sports, posición que da acceso a la Champions League 2026-27, mientras que el Sevilla FC ha ganado por 2-1 al RCD Espanyol con remontada 'in extremis' y, además, Elche CF y Deportivo Alavés han empatado (1-1).

El telón sabatino se levantó en el Estadio Martínez Valero, donde los locales fueron ligeramente superiores en el primer periodo, pero el Alavés se adelantó nada más volver del descanso gracias a un penalti que convirtió Toni Martínez. Luego Antonio Sivera evitó dos veces el empate, ante un cabezazo de Álvaro Rodríguez y un zurdazo alto de André Silva.

Sin embargo, el ahínco ilicitano obtuvo recompensa en el 72' con otro cabezazo de Álvaro Rodríguez a centro de Josan Ferrández. En el tiempo añadido, Aitor Mañas estrelló para el equipo vitoriano un remate forzado en el poste, pero el marcador ya no se movió y eso dejó al Elche con 39 puntos; por su parte, el Alavés está en zona de descanso con 37 puntos.

En esa misma lucha por la salvación sigue el Espanyol con 39 puntos y una nefasta racha sin ganar que se mantiene desde que empezó este 2026. En su visita de este sábado al Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, el equipo perico se salvó de ir por detrás en el tanteador porque se anuló un gol de Alexis Sánchez por fuera de juego nada más comenzar la segunda mitad.

De hecho, los espanyolistas se adelantaron en el 56' por mediación de Tyrhys Dolan, bajando dentro del área un centro de Roberto Fernández y metiendo un derechazo rápido. No obstante, el Sevilla creyó en remontar y esa fe recibió premio con el 1-1 de Andrés Castrín en el 82', merced a una jugada personal que culminó con un remate de diestra potente y raso.

Para delirio del estadio, en el tiempo de alargue marcó Akor Adams el 2-1, a la postre definitivo; él se zafó de un oponente tras un pase en largo que Alexis Sánchez amortiguó y su compañero aprovechó tirando un derechazo con comba desde el balcón del área, que entró junto al palo a media altura. Ese resultado situó a los sevillistas con 40 puntos.

REACCIÓN 'TXURI-URDIN' EN SU ESTADIO

Cuatro puntos por encima de ellos en la tabla está la Real Sociedad, que remó mucho hasta empatar en su estadio. El inicio de ese encuentro fue eléctrico, descosidas ambas zagas con pases filtrados a la espalda. Álex Remiro evitó con su pecho que Antony Santos adelantase al Betis en el 4' y poco después el mismo Antony falló un mano a mano.

También falló Orri Óskarsson para los locales otro mano a mano donde Ander Barrenetxea esperaba su pase. Después bajó el ritmo, pero Antony persiguió el gol y cerca del descanso lo encontró en un eslalon de los suyos hasta mandar al palo largo un zurdazo desde la frontal. En cuanto arrancó la segunda mitad, el Betis pronto golpeó de nuevo a su oponente.

Ez Abde domó el balón en la banda izquierda, se marchó en velocidad de Jon Martín, pisó área y se perfiló de inmediato para enviar un tiro de diestra a la escuadra alejada. No obstante, el cuadro 'txuri-urdin' reaccionó e incluso le anularon dos goles por sendos fueras de juego.

Aun así, los pupilos de Pellegrino Matarazzo no se rindieron y el 1-2 fue obra de Óskarsson en el 80' al rematar en escorzo y picado un centro de Sergio Gómez. En su arreón final, la Real provocó un penalti por mano de Aitor Ruibal y Mikel Oyarzabal lo convirtió en el empate. Ya en el tiempo añadido, Gorka Carrera y el propio Oyarzabal rozaron el 3-2.

Primero, en el cabezazo de Carrera, el guardameta verdiblanco Álvaro Valles brilló parando con un pie en pleno salto; y luego, en el último tiro del capitán 'txuri-urdin', el intento de despeje de Diego Llorente casi se tradujo en autogol. Ahí murió el partido, cuyo resultado ubicó al Betis ahora con 54 puntos y acechado por el RC Celta, que tiene 50.