El Betis quiere el regalo del Rayo y el Martínez Valero y el Pizjuán viven finales por la salvación

Archivo - El jugador del Real Betis Giovani Lo Celso junto a Sergio Gómez (Real Sociedad) en el partido de ida en La Cartuja. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis visita este sábado a la Real Sociedad en el estadio de Anoeta (21.00 horas), en la jornada 35 de LaLiga EA Sports, un partido en el que los verdiblancos pueden poner un pie y medio en la próxima liga de campeones si logran el triunfo, mientras que el Martínez Valero, con el duelo entre Elche y Deportivo Alavés, y el Ramón Sánchez-Pizjuán, con el Sevilla-Espanyol, vivirán dos finales por la permanencia.

El Rayo Vallecano y Augusto Batalla regalaron al fútbol español el pasado jueves una plaza extra para disputar la próxima Liga de Campeones, el Real Betis es el principal beneficiado con ello. Los verdiblancos ocupan el quinto puesto con seis puntos de margen sobre el sexto clasificado, el RC Celta. Así, una victoria ante la Real Sociedad este sábado, sumado a un tropiezo de los celestes en el Metropolitano sellaría prácticamente su regreso a la máxima competición continental.

Para ello, los pupilos de Manuel Pellegrini deberán doblegar a una Real Sociedad que desde que levantara la Copa del Rey el pasado 18 de abril ha bajado su rendimiento. Desde entonces el bagaje de los donostiarras es de dos derrotas --ante Getafe (0-1) y Sevilla (1-0)-- y un empate --ante el Rayo Vallecano (3-3)--. Resultados que han hecho que se precipiten hasta la novena posición, en tierra de nadie, a 10 puntos de la Champions, 7 sobre el descenso y con la Liga Europa asegurada.

Aun así, los de Pellegrino Matarazzo quieren volver a dar una alegría a su afición, que solo los ha visto perder en una ocasión en 2026 --siete victorias y tres empates--. Eso sí, al Real Betis no se le han dado mal sus visitas a San Sebastián en las últimas temporadas, ya que sólo han perdido un encuentro desde 2019 --tres empates y dos victorias--. Además, el pasado 21 de abril consiguió en Girona poner fin a una mala racha de cinco duelos a domicilio sin ganar a domicilio.

Un partido para el que los donostiarras no podrán con el sancionado Jon Aramburu, al que sustituiría Aritz Elustondo en una semana especial para él, ya que anunció su marcha del club a final de temporada. Además, Igor Zubeldia y Gonçalo Guedes serán también baja por lesión, dando la oportunidad de inicio a Take Kubo, que poco a poco va recuperando la forma. En el lado del Real Betis, Marc Bartra y Ángel Ortíz serán las únicas bajas para un Manuel Pellegrini que recupera a Junior Firpo e intentará aprovechar el buen momento del Cucho Hernández, que viene de marcar un doblete ante el Real Oviedo el pasado fin de semana.

Mucha más urgencia que en Anoeta habrá en el partido que abrirá la jornada sabatina. Elche y Deportivo Alavés, separados por dos puntos en la clasificación, miden fuerzas en el Martínez Valero en una final por la permanencia. Ambos llegan después de haber perdido en la última jornada, los ilicitanos ante el RC Celta (3-1) y los babazorros frente al Athletic Club (2-4), pero con la esperanza de sumar tres puntos clave esta jornada.

El conjunto franjiverde se aferra a su buen hacer ante su público en los últimos encuentros. Los de Eder Sarabia han ganado sus tres últimos partidos en el Martínez Valero y encadenan cinco partidos sin perder --dos empates--. Ante el Alavés, buscarán sumar por primera vez en la temporada cuatro triunfos seguidos en casa, así como hacerlo con dos goles de margen que, además de poner 5 puntos sobre el descenso, le daría el golaveraje particular.

En el caso del equipo de Quique Sánchez Flores, los albiazules volvieron a caer a puestos de descenso después de ver como el Athletic les remontaba ante su público un derbi vasco en el que estuvieron por delante en dos ocasiones. Así, sólo les vale un triunfo en Elche, algo que sólo han logrado en uno de sus últimos seis compromisos a domicilio, ya que una derrota podría provocarles acabar la jornada a más de un partido de distancia de la permanencia.

En lo deportivo, Eder Sarabia no podrá contar con uno de sus máximos goleadores del curso, Rafa Mir, aunque no ha visto puerta desde la jornada 29, recayendo el peso ofensivo del equipo en André Da Silva y Álvaro Rodríguez. La buena noticia para el técnico vasco es la vuelta de Germán Valera, sancionado ante el Celta. En el lado vitoriano, serán baja el ex del Elche Lucas Boyé, por lesión, y el sancionado Carles Aleñá, mientras que Carlos Benavídez volverá tras dos meses lesionado.

Una tensión por la permanencia que se trasladará unas horas más tarde al Ramón Sánchez-Pizjuán. Allí, dos históricos del fútbol español como Sevilla y Espanyol disputarán un duelo directo por mantenerse en Primera División. Los hispalenses vienen de conseguir una bolsa de oxígeno tras ganar a la Real Sociedad, un triunfo con el que salieron del descenso, del que ahora se encuentran a un punto.

Y cuatro posiciones, dos puntos más en la tabla pero peores sensaciones se encuentra su rival, el RCD Espanyol. Los pericos viven en una crisis constante desde que comenzara el año 2026, en el que aun no han conseguido el triunfo. Y es que han pasado de luchar por Europa a temer al descenso en poco más de cinco meses, en los que han sumado seis puntos. Ahora, en el Sánchez-Pizjuán busca una victoria balsámica y que prácticamente sellaría su permanencia, con la presión que conlleva el pensar que la derrota los dejaría muy tocados.

En encuentro en el que los de Luis García Plaza intentarán lograr su tercer triunfo consecutivo como local con la única baja de Manu Bueno, ya que se espera que Isaac Romero, como ante la Real Sociedad, vuelva a forzar. Además, recupera a un hombre importante en el centro del campo como Djibril Sow. Por su parte, Manolo González recupera a Pol Lozano, ausente ante el Real Madrid por sanción.

PROGRAMA PARTIDOS DE LA JORNADA 35 DE LALIGA EA SPORTS

Sábado 9.

Elche - Alavés. Busquets Ferrer (C.Balear) 14.00 horas.

Sevilla - Espanyol. Alberola Rojas (C.C-manchego) 16.15 horas.

At. Madrid - RC Celta. Galech Apezteguía (C.Navarro) 18.30 horas.

Real Sociedad - Real Betis. Muñiz Ruiz (C.Gallego) 21.00 horas.