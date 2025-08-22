El Betis responde al ambientazo de La Cartuja con triunfo sobre el Alavés

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis Balompié ha ganado este viernes por 1-0 al Deportivo Alavés en el partido inaugural de la jornada 2 en LaLiga EA Sports, con superioridad de los verdiblancos en el abarrotado estreno del Estadio La Cartuja como su casa provisional y donde el marcador se ha resuelto gracias a un gol del argentino Giovani Lo Celso al cuarto de hora.

Pese a una grandísima ocasión visitante en el minuto 3 con un disparo de Jon Guridi y que Pau López repelió bien colocado, el Betis llevó la batuta en los minutos iniciales y encontró premio en el 17, cuando Sergi Altimira robó un balón dividido a Víctor Parada y centró al corazón del área rival para que el 'Cucho' Hernández cabecease tirándose en planha.

La pelota dio en un defensor del Alavés y quedó a placer para que Gio Lo Celso aprovechase para marcar con un remate raso y cruzado. El equipo sevillano mantuvo bien esa ventaja hasta el descanso y en la reanudación generó más peligro sobre la portería defendida por Antonio Sivera, que desbarató dos ocasiones, primero al 'Cucho' y luego a Héctor Bellerín.

Poco antes había protagonizado Jonny Otto un acercamiento de peligro para un Alavés sin pólvora aunque entrasen Abde Rebbach y Mariano Díaz de refresco. Por parte bética, el canterano Pablo García también salió desde el banquillo y tuvo en sus botas el 2-0, pero igualmente Sivera sacó con su guante ese zurdazo del joven atacante desde fuera del área.

Después de que los vitorianos reclamasen posible penalti tras un leve golpe de Ricardo Rodríguez en un salto junto a Facundo Garcés para dar al balón de cabeza, Pablo García merodeó el segundo tanto en un tiempo de alargue donde a la postre ya no cambió el resultado. Cuatro puntos valen el liderato provisional del Betis y el Alavés se queda con tres.