Bordalás: "El Atlético es capaz de ganar partidos sin hacer un gran juego o sin estar acertado"

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Getafe CF, José Bordalás, afirmó este lunes que el Atlético de Madrid "es capaz de ganar" muchos partidos "sin hacer un gran juego o sin estar acertado" gracias a contar con una plantilla "muy amplia" y dejó claro que le ve "el favorito" para el duelo de cuartos de final de la Copa del Rey-MAPFRE de este martes en el Riyadh Air Metropolitano.

"A pesar de haber aprendido cosas, tiene tantas alternativas el rival y tantas individualidades, que aún haciendo un gran partido y estar cerca de poder conseguir una victoria, es capaz de ganar partidos sin hacer un gran juego o sin estar tremendamente acertado porque aparece la figura de cualquier jugador y te solventa un partido", dijo Bordalás en la rueda de prensa previa al encuentro.

Para el alicantino, el Atlético de Madrid es "uno de los mejores equipos de Europa" porque tiene una plantilla "muy amplia" destacando la posibilidad de formar "dos onces sensacionales". "Va a ser una eliminatoria difícil por el rival y por las dificultades que a nosotros conlleva la pérdida de efectivos", aseguró el técnico 'azulón' haciendo referencia a las bajas de su equipo. "Pero vamos con la máxima ilusión. Sé que a la afición y a todos nos hace muchísima ilusión la Copa, pero debemos ser realistas", afirmó.

"La confianza es máxima siempre antes de afrontar un partido, luego hay que tener los pies en el suelo, saber que la diferencia es muy grande de una plantilla a otra en cuanto a nivel y efectivos, pero siempre afrontamos los partidos con la máxima mentalidad para poder ganarlo, para hacer el partido que nos conviene, el juego que nos conviene y que nos puede llevar cerca de poder conseguir el triunfo", puntualizó.

Bordalás no piensa en las estadísticas ya que el Getafe no ha ganado al club rojiblanco con Diego Pablo Simeone en el banquillo porque afronta "cada partido sin mirar la historia". "Al final cuando esos datos los comparas un equipo grande con un equipo en teoría más pequeño, siempre se decanta hacia el grande en la mayoría de ocasiones. Es normal, pero no es porque no hayas intentado ganarle. Ganarle a los grandes clubes es siempre muy difícil", apuntó.

Para el técnico del conjunto madrileño, "el favorito obviamente es el Atlético de Madrid" y aunque no renuncian a "ganar", tiene claro que deberán "hacer un gran partido, interpretarlo bien, entender el juego". "Tenemos que entender que enfrente tenemos un grandísimo equipo y que no podemos cometer errores. El Atlético es un equipo que si se pone por delante las dificultades aumentan y luego a nivel ofensivo tener la capacidad de interpretar también un buen juego ofensivo", manifestó.

El Getafe jugará en e Metropolitano con las bajas de los expulsados Diego Rico y Álvaro Rodríguez; y las dudas de Luis Milla, Allan Nyom y David Soria que sufrió un duro golpe este fin de semana en la nariz. "Finalmente sí parece que tiene una pequeña fractura, a ver qué decisión se toma. El chico está bien, con menos dolor. Es un chico fuerte, David lo aguanta todo, quiere estar con el equipo. Va a estar seguro", deseó.

Finalmente, sobre el rumor de una posible salida de Borja Mayoral al Como italiano, Bordalás confesó no sabe "absolutamente nada" del asunto. "Ahora mismo lo único que puedo decir es que el club está trabajando para ver si de aquí al cierre puede haber alguna incorporación o alguna novedad, eso es lo único que sé", zanjó.