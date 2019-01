Bordalás: "Con el gol anulado todo hubiera cambiado"

Publicado 07/01/2019 0:10:58 CET

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Getafe, José Bordalás, señaló como clave el gol anulado a su equipo en la derrota (1-2) ante el FC Barcelona este domingo, ya que "hubiera cambiado" el guion de un partido que se puso cuesta arriba por la pegada azulgrana de Messi y Luis Suárez.

"Juegas contra un gran equipo como es el Barcelona y sabes que tienes que estar impecable en todas las facetas del juego. El primer gol nos ha hecho daño", afirmó en declaraciones a Movistar Plus, tras la jornada 18 de LaLiga Santander.

El técnico de los azulones no tardó en referirse a la polémica del Coliseum, cuando Mata batió a Ter Stegen pero su gol fue anulado por una falta de Ángel sobre Lenglet. "Sí que es verdad que nosotros hemos marcador un gol, me comentaban que ha sido una falta leve, no pita la de Maksimovic, y luego sí pita la de Lenglet, me comentan que ha sido un gol legal", indicó.

"No era falta, no sé por qué se ha anulado y todo hubiera cambiado, ponerte por delante nos hubiese dado confianza y algo de ventaja", insistió, antes de referirse a la forma en que Messi y Suárez marcaron la diferencia, y a las opciones de su equipo de al menos sacar un empate.

"Ellos tienen mucha pegada, el segundo gol nos ha hecho bastante daño también. Ha sido un golazo de Luis Suárez. El equipo se ha repuesto y en el inicio del segundo tiempo hemos tenido bastantes ocasiones y un empate no hubiese sido un mal resultado. Podíamos haber empatado sin duda", afirmó.

Además, se rindió también a un Messi que fue el encargado de hacer el primero, entre los defensas locales. "Messi es el mejor del mundo y no se puede conceder absolutamente nada. Un equipo como el Barça con el resultado a favor es doblemente peligroso", finalizó.