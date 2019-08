Bordalás: "No puedo entender lo de Modric ni lo de Jorge Molina, son incapaces de hacer daño a nadie"

Publicado 19/08/2019 0:33:14 CET

El entrenador del Getafe, José Bordalás, se mostró crítico con la expulsión por roja directa de Jorge Molina por pisar por detrás a Thomas Partey en el duelo ante el Atlético de Madrid y recalcó que su delantero y Luka Modric, expulsado por el mismo motivo ante el Celta, "son incapaces de hacer daño a nadie".

"No lo entiendo porque el pasado viernes estuvieron dándonos una charla un árbitro profesional del CTA y nos dejó bien claro que esta norma se aplicaba cuando había intencionalidad. No lo puedo entender ni con Modric ni con Jorge, son dos jugadores incapaces de hacer daño a nadie", se quejó Bordalás en rueda de prensa.

El alicantino dejó clara que la entrada "no es intencionada". "Todos sabemos que cuando un jugador tiene intencionalidad y él me ha dicho que no la tenía, que sí que le ha pisado, pero son acciones muy rápidas y no lo ha podido evitar", apuntó.

"Supongo que sí", admitió el preparador 'azulón' ante un posible recurso a esta roja, al tiempo que recalcó que habían habido "cosas" del arbitraje de Cuadra Fernández que no les habían "gustado". "Pero eso no ha hecho que perdamos el partido. Ha habido poco ritmo y creo que se ha perdido mucho tiempo, pero eso forma parte del fútbol", aclaró.

Del partido, Bordalás indicó que "por resultado" ha sido la ocasión que más cerca han estado de poder arañar algo positivo ante un equipo que "se ha gastado 300 millones" en fichajes. "Entraba dentro de lo posible perder, pero el equipo lo intentó en el segundo tiempo, jugando prácticamente en su campo", declaró.

"Todos sabemos que si el Atlético se pone por delante es complicadísimo. Quizás en los primeros minutos no estuvimos con esa solvencia y confianza, un poco atenazados y todo fue bien encaminado hacia ellos", sentenció el entrenador del Getafe, que no olvidó que tampoco tuvieron "grandes ocasiones".