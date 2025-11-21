Bordalás: "Si ante cualquier equipo son importantes los detalles, contra el Atlético se incrementan"

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Getafe CF, José Bordalás, advirtió este viernes que "si ante cualquier equipo son importantes los detalles, contra el Atlético", su rival este domingo en la jornada 13 de LaLiga EA Sports, "se incrementan", al mismo tiempo que abordó la posible vuelta al conjunto 'azulón' de Christantus Uche.

"En principio, tenemos prácticamente a todos. Neyou es el único que ha estado trabajando al margen del grupo, porque tuvo un problema muscular, está ya en periodo de readaptación y en breve se incorporará con el grupo, pero todos los demás están disponibles y el equipo está con ilusión, con ganas. En el parón hemos trabajado pensando en mejorar, en reforzar la idea que tenemos y seguir creciendo como equipo", dijo el alicantino en rueda de prensa.

Su equipo está "con muchísima ilusión" de enfrentarse al Atlético de Madrid este domingo, aunque saben que es "un grandísimo equipo, que invierte muchísimo en jugadores, en estructura, prácticamente en todo". "Se ha reforzado fenomenal, es un equipo más fuerte, un equipo que tiene mucha diferencia con el resto de equipos de la Liga, que está más cerca del nivel del Barça y del Madrid que del resto", opinó.

"Este partido tiene una dificultad enorme siempre y el domingo no va a ser una excepción, pero el equipo está con ganas, ha trabajado bien, queremos hacer muy bien las cosas, sabemos que tenemos que hacer un gran partido si queremos estar cerca de poder conseguir un buen resultado", comentó.

Bordalás sabe que su equipo tiene que "hacer un grandísimo partido, jugar bien" para sacar algo positivo del domingo. "Cuando te enfrentas a un rival con un nivel muy alto, con ese nivel y con la gran diferencia que hay de un equipo a otro, tienes pocas opciones, o muy pocas", admitió.

"Queremos hacer un gran partido con la ayuda de nuestra afición, que estará desde el minuto uno hasta el final, animando y alentando al equipo como lo hace habitualmente, y a ver si somos capaces de disfrutar de un buen partido", deseó.

El Getafe debe prestar "máxima atención" a "todos los detalles". "Si contra cualquier equipo son importantes los detalles, contra un equipo de la talla del Atlético se incrementan", analizó. "Y a nivel ofensivo, sabemos que jugamos en casa, que tenemos que ser atrevidos, osados, que tenemos que creer en los compañeros, en el equipo y hacer un gran partido", agregó.

Bordalás elogió a un Atlético que "tiene muchísimas virtudes" y "muchísimas variantes en su juego". "Y, sobre todo, muchísimos jugadores, una plantilla amplia, muchas alternativas, el equipo no acusa cualquier baja. Si un jugador no está, entra un compañero que tiene un nivel igual o superior. En las últimas jornadas, está consiguiendo muy buenos resultados, está consiguiendo hacer un buen juego. El Atleti tiene un auténtico equipazo", defendió.

"En este tipo de partidos, los jugadores siempre saben que son de máxima dificultad porque saben el rival que tienen enfrente y tampoco hay que dar muchos mensajes. Hay que centrarse en el partido, en el juego, en lo táctico, en la importancia de hacer las cosas bien tanto a nivel defensivo como ofensivo. No necesitas dar un mensaje diferente o extraordinario porque es el Atleti", explicó.

Y no piensan en el triunfo por 2-1 del curso pasado con dos tantos de Mauro Arambarri en los últimos minutos. "El partido de la temporada pasada es historia. Cada temporada y cada partido es totalmente distinto. Nosotros no estamos pensando en el partido de la temporada pasada, sino en el partido que tenemos y el compromiso que tenemos el domingo, que es de máxima dificultad", reiteró.

También se mostró partidario de que este tipo de encuentros lo jueguen "siempre los mejores". "Porque amamos el fútbol, porque no solamente soy entrenador, soy aficionado, soy un amante del fútbol y siempre quiero que estén los mejores, tanto en mi equipo como en el rival. Es un equipo mucho más vertical, un equipo que tiene mucho gol, un equipo que tiene muchos registros, un equipo de un nivel altísimo", prosiguió.

Finalmente, abordó la posibilidad de que Uche, desde verano en el Crystal Palace inglés, regrese al Getafe en el mercado de invierno. "No voy a comentar nada de un jugador que no está con nosotros, que no lleva la camiseta del Getafe. Y menos de Uche, que le tengo un grandísimo cariño. Ahora mismo estamos centrados en la plantilla que tenemos, en el partido del domingo, y vamos a ver el futuro que nos depara", concluyó.