Borja Iglesias da la victoria al Celta en el Metropolitano

Borja Iglesias celebra un gol con el Celta de Vigo. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid ha perdido este sábado por 0-1 frente al RC Celta de Vigo en la jornada 35 de LaLiga EA Sports 2025-26, debido a un golazo de Borja Iglesias que ha dado a los gallegos un triunfo clave en sus aspiraciones por ocupar plazas de acceso europeo, mientras que los colchoneros han constatado con errores su estado de ánimo alicaído.

El Riyadh Air Metropolitano recibía a su equipo pocos días después de la eliminación en semifinales de la Champions League, el último clavo ardiendo al que se agarraban los pupilos de Diego Pablo Simeone. Sin embargo, el once titular con hombres habituales no invitaba a relajarse y así lo evidenció Ademola Lookman, que combinada bien con Álex Baena.

De ahí nació una gran ocasión en el 12', zurdazo de Lookman que se estrelló por fuera en la cruceta de la portería del Celta. Luego tuvo el 'Cholo' Simeone un contratiempo con la lesión, aparentemente muscular, de un Josema Giménez que lleva bastantes cursos aciagos en ese aspecto.

Con Robin Le Normand ya en el campo como sus sustituto, la zaga del Atlético seguía cerrando bien y el Celta apenas merodeó dos veces el área de Jan Oblak durante la primera mitad del partido; ambas tuvieron a Borja Iglesias como protagonista en sendos remates, siendo el segundo su acercamiento más peligroso, pero quedando invalidado por fuera de juego.

Por su parte, los locales creaban peligro especialmente por obra de Baena, más centrado que de costumbre en su posición e incluso tirado a la banda derecha en vez de a la izquierda en la zona de mediapuntas. Y el principal faro arriba era Alexander Sorloth, pero fallón, si bien su plan de maniobras generaba más inquietud que nadie para la zaga viguesa.

Antoine Griezmann estaba desaparecido en combate y poco brilló antes del descanso, al cual se llegó con 0-0 y del que volvieron mejor los madrileños. Sorloth tuvo una oportunidad muy clara tras un pase bombeado en largo por Koke Resurrección para Baena, con asistencia rauda de éste al área pequeña para que el ariete noruego hiciese un taconazo difícil.

Entonces el portero celeste, Ionut Radu, hizo un paradón de reflejos y espoleó a sus compañeros, que abrieron el marcador en el 62'. Perdió Koke un balón en el centro del campo y el equipo entrenador por Claudio Giráldez forjó un ataque rápido, donde Williot Swedberg recibió la bola en la línea frontal y filtró un pase al costado izquierdo del área.

Por el costado izquierdo entró Borja Iglesias, habiéndole cogido la espalda a Le Normand, y aprovechó un bote de la pelota en el césped para hacer una vaselina ante la salida de Oblak. La preciosa parábola dibujó el 0-1, si bien el Atleti no bajó los brazos buscando al menos empatar.

Sorloth más adelante cabeceó flojo un centro de Koke colgado al punto de penalti y las sustituciones del 'Cholo' Simeone dieron pocos frutos. El canterano Miguel Cubo, uno de esos hombres de refresco, sí que rozó el 1-1 por dos veces, primero con un zurdazo lejano y raso que se marchó fuera por poco y en el tramo final del partido con un cabezazo sin tino.

En esa segunda intentona de Cubo se lució Radu, sin duda el jugador más destacado del Celta este sábado junto al autor del gol, un 'Panda' que vivió el desenlace desde el banquillo por haber sido sustituido y cuyo acierto previo valió a la postre un triunfo de oro. No en vano, el cuadro vigués tiene ahora 50 puntos; mientras, el Atleti luce aún 63.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 0 - RC CELTA, 1 (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Pubill, Giménez (Le Normand, min.20; Cubo, min.69), Hancko, Ruggeri; Llorente, Baena (Vargas, min.69), Koke, Lookman (Molina, min.60); Griezmann (Almada, min.60) y Sorloth.

RC CELTA: Radu; Núñez (Carreira, min.68), Javi Rodríguez, Lago, Alonso, Mingueza; Fer López, Moriba; Durán (Aspas, min.68), Swedberg (Hugo Álvarez, min.77) y Borja Iglesias (Jutglà, min.68).

--GOL:

0-1, min.62: Borja Iglesias.

--ÁRBITRO: Galech Apezteguía (C.Navarro). Amonestó con tarjeta amarilla a Baena (min.66) por parte del Atlético de Madrid, y a Moriba (min.19) y Fer López (min.77) en el RC Celta.

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano, 52.693 espectadores.