Borja Jiménez: "Estamos a cuatro partidos de levantar un título, la Copa es prioritaria"

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del CD Leganés, Borja Jiménez, defendió este lunes que la Copa del Rey es "prioritaria" para los 'pepineros', porque están "a cuatro partidos de levantar un título", al mismo tiempo que expresó que las críticas a Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, su rival en cuartos de final, "no son justas ni justificadas", porque es "uno de los entrenadores más exitosos a nivel mundial".

"Es muy poco habitual que los grandes pierdan dos partidos de forma consecutiva, pero son las circunstancias que tenemos, nosotros también llegamos dolidos por cómo se produjo la derrota el viernes y estamos convencidos que será un partido entretenido y abierto", analizó el preparador 'pepinero' antes del duelo de cuartos de la Copa frente al Real Madrid de este miércoles (21.00) en Butarque.

Los del sur de Madrid reciben a un conjunto madridista que perdió este fin de semana en Cornellà, pero que venció con contundencia, por 0-3, en el duelo doméstico ante el Leganés, por lo que "cambiará el planteamiento", aunque "no por la competición". "Intentaremos hacer cosas diferentes para que el resultado sea también diferente", dijo.

"Necesitas hacer muchísimas cosas bien, que tu portero esté a muy buen nivel, que tú estés acertado de cara al gol, porque lo lógico es que ellos tengan más ocasiones. Necesitamos nuestra mejor versión, quizá no su mejor versión. Desde lo táctico, somos un equipo muy maleable, intentaremos buscar cómo nos sentimos más cómodos", agregó.

Y es que Jiménez incidió en que las opciones de avanzar "van a depender más" del nivel de su equipo, que tiene que "hacer muchísimas cosas bien" para que el Real Madrid esté "incómodo". "Si intentas solo contrarrestar todo lo que ellos hacen, es probable que no te dé, tenemos que estar más preocupados en lo nuestro, que ellos se preocupen de las cosas que podemos hacer nosotros, para que a partir de ahí el partido esté más cerca y se pueda decantar de nuestro lado", afirmó.

Para el Leganés "no hay presión", porque están "en cuartos de final de Copa, que es un premio al trabajo bien hecho en todo lo que va de año". "Lo que hay es mucha ilusión, muchas ganas, pero presión ninguna", comentó sobre una competición "prioritaria".

"Solo quedamos ocho, hay 12 equipos por lo menos de 'Primera' que se cambiarían por nosotros y por el Real Madrid también. Estamos a cuatro partidos de un título y ellos también, entonces no creo que vayan a menospreciar ni el partido ni la competición. Estoy convencido de que van a tratar esta competición con las mismas garantías que todas las demás", señaló.

Y es que no cree que "lo que pueda ocurrir el miércoles vaya a influir ni negativa ni positivamente" al futuro de su equipo. "El domingo tenemos un partido muy importante (en Valencia) y la semana siguiente también (ante el Alavés en casa), pero van a ser así de aquí al final todos y tenemos que convivir con eso", advirtió.

En clave Real Madrid, Jiménez defendió que las críticas a Ancelotti no son "justas" y "justificadas tampoco". "Probablemente, estamos hablando de uno de los entrenadores más exitosos a nivel mundial, ya no solo en el Madrid, pero nuestra profesión por desgracia es así. Todo el mundo puede opinar de nuestro trabajo, es algo muy habitual, lo tenemos interiorizado y por lo general nos suele dar bastante igual, así que intuyo que la llevaría de la misma manera que la lleva él, desde la normalidad, la tranquilidad", opinó.

"No la vi en directo y he visto fotos, la he visto a través de las cámaras de 'Mediacoach', pero son muy lejanas y lo que he visto luego son las imágenes que hay por ahí, pues intuyo que como a todo el mundo que la ha visto, roja, no hay mucho debate", añadió sobre la entrada de Carlos Romero sobre Kylian Mbappé en Cornellà.

Finalmente, el entrenador 'pepinero' apeló a su afición, que "siempre está de 10, tanto en casa como fuera". "Son muy fieles, nos ayudan muchísimo independientemente de cuál sea el resultado y lo volverán a hacer. Vuelve la Copa, estamos en cuartos por segunda vez en la historia del club, es un día para disfrutar y competir, tienen que ser importantes, estoy convencido de que van a animar al equipo desde el primer momento y eso lo vamos a sentir y nos va a dar fuerzas", concluyó.