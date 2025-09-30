Borussia Dortmund - Athletic Club, jornada 2 de Champions League: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones

El jugador del Athletic Club Aitor Paredes durante el partido de Champions League ante el Arsenal. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

El Athletic Club visita este miércoles al Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park, en la jornada 2 de la fase liga de la Liga de Campeones, un partido en el que los de Ernesto Valverde quieren romper una racha de cinco partidos sin lograr el triunfo e inaugurar su casillero de puntos en la máxima competición continental tras caer en el debut ante el Arsenal en San Mamés.

POSIBLES ALINEACIONES

Borussia Dortmund: Kobel; Couto, Schlotterbeck, Anton, Bensebaini, Svensson; Sabitzer, Gross; Adeyemi, Guirassy y Brandt.

Athletic Club: Unai Simón; Gorosabel, Vivian, Laporte, Yuri; Jauregizar, De Galarreta; Iñaki Williams, Sancet, Robert Navarro; Maroan Sannadi.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Borussia Dortmund y Athletic Club de la jornada 2 de la fase liga de la Liga de Campeones se disputará el miércoles 1 de octubre a las 21.00 horas en el Signal Iduna Park.

DÓNDE VER

El duelo entre los alemanes y los rojiblancos se podrá ver por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones 2.