El Bournemouth investiga una supuesta conversación de Álex Jiménez con una menor

Archivo - Alex Jiménez pugna por un balón con Mattheus Cunha durante el AFC Bournemouth-Manchester United de la Premier League 25-26 - Andrew Matthews/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El AFEC Bournemouth anunció este viernes que Álex Jiménez no entrará en la lista de convocados para el partido de la Premier League ante el Fulham ya que está investigando una supuesta conversación del lateral español en redes sociales con una menor.

"El AFC Bournemouth está al tanto de las publicaciones que circulan en redes sociales relacionadas con el lateral derecho Álex Jiménez. El club comprende la gravedad del asunto y lo está investigando", subrayó el equipo que entrena el español Andoni Iraola en un comunicado.

El conjunto inglés, actual sexto clasificado de la Premier League, reaccionó así a las publicaciones de una supuesta conversación del jugador español en las redes sociales con una chica de 15 años que le habría avisado de su edad.

"Por consiguiente, Álex no estará en la convocatoria para el partido de la Premier League de mañana contra el Fulham y el club no hará más comentarios al respecto por el momento", sentenció el Bournemouth sobre el español, titular en 26 de los 35 encuentros ligueros.