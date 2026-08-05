Brahim: "Veo contento a todo el madridismo con mi fútbol"

Archivo - Brahim Díaz, Real Madrid - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Real Madrid Brahim Díaz se mostró con ganas de la nueva temporada, a las órdenes de un José Mourinho "muy bien preparado", y motivado porque ve que el "madridismo" está contento con su "fútbol" en busca de ganar títulos.

"Tenía muchas ganas de volver, de estar aquí y de ver a los compañeros. Tengo muchas ganas de esta temporada y estoy muy contento de estar de vuelta", afirmó este miércoles en una entrevista a Realmadrid TV que recoge la web oficial del club.

El internacional marroquí habló del nuevo técnico de los blancos. "Está yendo muy bien, porque tanto él como todo su staff están muy bien preparados. Ya sabemos lo que es Mourinho, todo lo que ha ganado, y queremos seguir ganando con él. Nos dice que seamos intensos, que tenemos mucha calidad, que podemos marcar la diferencia pero que al final el trabajo es súper importante. Que nos sacrifiquemos los unos por los otros y que seamos un equipo", dijo.

"Están siendo buenos entrenos, muy físicos, con muchos esfuerzos y con intensidad. Nos está viniendo muy bien para preparar la temporada, que es lo importante, estar al cien por cien. Hay que seguir ganando, esto es el Real Madrid y hay que ganar cada partido y prepararlo al máximo. Está siendo una preparación muy buena", añadió.

Por otro lado, Brahim apuntó que los objetivos no pueden ser otros que darlo todo y ganar títulos. "Estar al cien por cien y ayudar al equipo. Es evidente que daré el máximo posible de mí. Veo contento a todo el madridismo también con mi fútbol. A nivel individual voy a dar mi mejor versión en cada partido. Lo más bonito a nivel colectivo es ganar títulos. Esto es el Real Madrid y hay que ganar títulos", comentó.

"Estoy muy contento, con muchas ganas de seguir disfrutando en el campo. El fútbol es mi pasión. A nivel personal, también me va muy bien en casa, con mi familia y mi mujer todo va fenomenal. Ahora quiero seguir disfrutando de lo que amo, que es el fútbol, en el mejor club del mundo, que es el Real Madrid. Hay que seguir adelante, disfrutando y sacando lo positivo de las cosas", terminó.