El Brighton ahonda en la prematura crisis europea del Getafe

Malick Yalcouye of Brighton & Hove Albion celebrates after scoring his team's first goal during the UEFA Conference League 2026/27 League Phase MD3 football match between Getafe CF and Brighton & Hove Albion at Coliseum de Getafe stadium on November 05, 2 - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Getafe CF ha perdido en casa este jueves por 0-1 ante el Brighton & Hove Albion durante la jornada 3 en la liguilla de la Conference League, alargando los madrileños su mala actuación en este torneo, aún sin ganar y ocupando una de las posiciones más rezagadas de la tabla clasificatoria.

Pese a la buena disposición de los locales en el inicio de partido, la primera ocasión llegó al cuarto de hora por obra de Jack Hinshelwood para el Brighton, con un derechazo lejano que David Soria mandó a córner con su parada. En el 19' y el 22', Georginio Rutter tuvo otras dos oportunidades para el equipo inglés, que en la Premier League sorprende yendo tercero.

Aunque ahí no logró marcar, el conjunto visitante lucía esa credencial y el Getafe necesitaba aumentar su nivel, algo que hizo en el 31' gracias a un tiro a bocajarro de Iván Azón tras sacarse un córner y que el portero rival Bart Verbruggen repelió de manera providencial a media altura.

La réplica visitante fue un remate de Jaouen Hadjam en el 38', que dio en el poste, si bien los azulones contestaron de nuevo por obra de Azón antes del descanso y Verbruggen volvió a negarle el tanto. Al regreso de los vestuarios siguió el toma y daca, con Martín Satriano para el Getafe y Luka Vuskovic para el Brighton intercambiándose ocasiones de peligro.

Eso sí, los acercamientos del cuadro británico aumentaron y en el 64' hubo premio con el 0-1 que marcó Malick Yalcouyé, a la postre definitivo; Pascal Gross se asomó a la esquina izquierda del área azulona y centró al segundo palo, donde João 'Costinha' con la cabeza pasó a Yalcouyé, quien también de cabeza remachó el gol ante cierta pasividad de la zaga rival.

De ahí hasta la conclusión del encuentro, y aunque José Bordalás hizo varias sustituciones para intentar agitar el avispero, el 'Geta' no halló modo alguno de incordiar a un adversario bien plantado sobre el césped del Coliseum. Sin pólvora, el reloj se le agotó a los locales, que solo tienen un punto en la tabla; por su parte, las 'gaviotas' acumulan siete puntos.