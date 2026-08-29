Alex Baena celebra uno de sus goles en el Sevilla FC-Atlético de Madrid de LaLiga EA Sports 26-27 - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

Un buen Atlético baja de la nube al Sevilla

Liderado por Alex Baena, el conjunto rojiblanco gana con solvencia (1-3) a un luchador equipo sevillista gracias a una gran primera parte

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El Atlético de Madrid sumó este sábado su segunda victoria en LaLiga EA Sports 2026-2027 tras imponerse con mucha autoridad y solvencia por 1-3 en el Ramón Sánchez-Pizjuán a un luchador Sevilla FC, liderado por un entonado Alex Baena en un encuentro que sentenció pasada la media hora y donde sufrió más tras el descanso por el ímpetu local y un pequeño bajón de energía.

Después de tener mucho trabajo en el estreno ante el Málaga CF y de salvar un punto con uno menos ante el Villarreal CF, ambos en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, el equipo de Diego Pablo Simeone aparcó todo el ruido que sigue generando el 'caso Julián Álvarez' con un choque muy sólido ante un rival que bajó de la nube tras haber iniciado el campeonato con dos triunfos y que no pudo contener en el primer tiempo a los visitantes, que finiquitaron la contienda con un doblete del centrocampista de Roquetas del Mar y otro tanto de Ademola Lookmann.

Y todo gracias a que el conjunto rojiblanco firmó un gran primer tiempo, que le bastó para encarrilar el triunfo. Sin '9' fijo, la zaga del Sevilla FC no pudo fijar y la movilidad de todos los centrocampistas, liderados por Alex Baena, Kang-in Lee y Pablo Barrios, tampoco encontró respuesta en los de Luis García Plaza, a remolque además muy pronto.

Baena tiene claro que quiere demostrar el por qué de su fichaje la pasada campaña y mantiene el buen tono que le hizo indiscutible en el Mundial con la campeona del mundo. A los cuatro minutos, encontró el pase filtrado de Kang-in Lee y batió cruzado a Vlachodimos para abrir el marcador y asentar aún más los rojiblancos, que controlaron a la perfección el choque pese a un pequeño susto en un cabezazo de Robbie Ure.

El Atlético encontró una vía abierta por el costado izquierdo por donde amenazó en un par de ocasiones con internadas de Grimaldo y Barrios, y justo antes del parón, golpeó de nuevo a un rival que trataba de cogerle el pulso al choque. Lookmann recibió escorado fuera del área, pero con su marca demasiado lejos, encontró espacio para disparar y sorprender al portero sevillista para enfriar aún más al Sánchez-Pizjuán.

La pausa de hidratación no frenó ni relajó a los de Diego Pablo Simeone, aunque los locales iban despertando y probando la seguridad de Oblak con disparos desde fuera del área. Y desde ahí, casi cerró el encuentro el Atlético, otra vez con la movilidad de Baena permitiéndole recibir muy solo en la frontal y volver a mostrar su buen golpeo, imposible también para Vlachodimos pasada la media hora.

El conjunto sevillista trató de apretar y de lanzarse un poco más sin precauciones, con un doble disparo de Miguel Sierra y otro potente de Guridi poniendo a prueba a un Oblak también rápido para abortar el pase de Peque a Ure. Sin embargo, se pudo ir también con más goles porque Lookman, Baena y, sobre todo Grimaldo en un mano a mano en el que se lo pensó demasiado y permitió el cruce salvador de Kike Salas, tuvieron muy buenas opciones.

EL SEVILLA NO SE RINDE

Los segundos 45 minutos en Nervión comenzaron con mucho ritmo y con los dos equipos mirando la portería rival. El Atlético seguía encontrando espacios cediéndole el mando al necesitado conjunto local, que trató de encontrar el gol que le diese vida. Lo pudo hacer Peque tras una gran jugada de Miguel Sierra, pero esta vez el cruce salvador fue de Marcos Llorente.

García Plaza quiso una marcha más con la entrada de un extremo puro como Ejuke, sustituto de Julio Díaz, lateral cedido por los colchoneros, y con Kochorashvili. Ambos salieron con ganas, sobre todo el nigeriano, pero los visitantes no se inquietaron tampoco demasiado, esperando su opción de tirar un nuevo jarro de agua fría en cuanto tuviera la ocasión.

Pero el equipo sevillista vio premiada su insistencia y Sierra le puso emoción todavía con muchos minutos y con los rojiblancos acusando un tanto falta de fuelle y sin encontrar esa movilidad ni la Baena del primer acto. Simeone tiró del capitán Koke para retomar el control y a renglón seguido Vlachodimos evitó la sentencia en un cabezazo de Barrios tras una gran jugada de Arnau Ortiz. El Atlético, con los cambios, logró contener el arreón final sevillista ya más desesperado y abrochó sin más sustos los tres puntos.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: SEVILLA FC, - ATLÉTICO DE MADRID, (0-3, al descanso).

--ALINEACIONES:

SEVILLA FC: Vlachodimos; Iglesias, Castrín, Kike Salas, Suazo; Guridi (Kochorashvili, min.55), Agoumé; Sierra (Alfon, min.80), Peque (Romero, min.68), Julio Díaz (Ejuke, min.55); y Ure.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente (Giménez, min.66), Pubill, Hancko, Grimaldo; Hjulmand (Cardoso, min.85), Barrios; Simeone, Kang-in Lee (Koke, min.72), Baena (Mendoza, min.85); y Lookman (Ortiz, min.66).

--GOLES.

0-1, minuto 4. Baena.

0-2, minuto 25. Lookman.

0-3, minuto 33. Baena.

1-3, minuto 67. Miguel Sierra.

--ÁRBITRO: Alberola Rojas (C.Castellano-manchego). Amonestó a Romero (min.89) y Suazo (min.91), por el Sevilla, y a Llorente (min.45+4) y Pubill (min.95), por el Atlético de Madrid.

--ESTADIO: Ramón Sánchez-Pizjuán.