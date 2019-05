Busquets: "Pedimos disculpas, no es normal que después de lo de Roma que vuelva a pasar esto"

Publicado 07/05/2019 23:17:36 CET

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del FC Barcelona Sergio Busquets ha afirmado que el Liverpool, que este martes ha remontado la eliminatoria de semifinales de la Liga de Campeones en Anfield (4-0), fue "mejor" y que mereció el pase a la final, y ha pedido "disculpas" por lo ocurrido tras conseguir "un buen resultado en la ida" y "después de lo de Roma".

"Han sido mejores que nosotros, han ido a por el partido desde el inicio y nos ha costado mucho su presión, sobre todo en los comienzos de las dos partes. Cuando te hacen un gol, te aprietan arriba y te roban el balón, es muy difícil. Hemos tenido ocasiones para poder hacer el gol que necesitábamos, pero no ha podido ser. Debemos pedir disculpas porque después de lo de Roma que vuelva a pasar esto...", declaró a Movistar Liga de Campeones tras el encuentro.

El de Badia destacó el empuje de los hombres de Jürgen Klopp y lamentó que el conjunto azulgrana no pudiese meter el gol que le hubiese dado el billete a la final del Wanda Metropolitano. "Cuando un equipo te juega apretándote mucho y tan arriba, si no coges los segundos balones y no aprovechas los goles ellos se van viniendo arriba, en su campo, con su ambiente", indicó.

"Si hubiésemos hecho un gol, todo hubiese cambiado, porque hemos tenido ocasiones para hacerlo. Es difícil ahora decir cosas, tampoco voy a reprochar nada. Pedir disculpas a la afición porque es muy duro caer así, con un buen resultado en la ida", continuó.

Por último, Busquets analizó la pasividad de la defensa culé en el saque de esquina 'red' que supuso el cuarto gol, obra del delantero belga Divock Origi. "Fallo de todos por despistarnos. Han sido más listos que nosotros, han sacado rápido y había un jugador solo", concluyó.