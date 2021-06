Busquets: "Ha sido un subidón para todos, este es el camino"

"Lo he pasado mal, no sabía si podía volver o no"

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El capitán de la selección española, Sergio Busquets, reconoció que ha sido "un subidón para todos" la goleada ante Eslovaquia (0-5) en la tercera jornada de la fase de grupos de la Eurocopa y aseguró que "este es el camino" para el resto del torneo.

"No hicimos los partidos que queríamos y hoy ha sido un subidón para todos, este el camino. Seguro que esta victoria nos va a reforzar mucho para lo que viene aunque sea como segundos porque no dependíamos de nosotros", indicó el centrocampista culé en declaraciones a Mediaset.

Preguntado por su estreno en esta Euro tras haber pasado el coronavirus, Busquets dijo que lo ha pasado "mal". "Lo he pasado mal porque no sabía si podía volver o no. He estado diez días metido en casa... pero el grupo es muy fuerte y esto nos ha hecho crecer. Ahora todo lo que venga vamos a afrontarlo con esta mentalidad", añadió.

"Creo que esta victoria era lo que necesitábamos, el público ha estado muy bien y hemos estado enchufados desde el inicio. Y con la afición somos mucho más fuertes. Hoy ha entrado todo y ha sido una pena el penalti pero nos hemos levantado para seguir intentándolo. Tuvimos esa suerte que no tuvimos en los otros partidos", dijo.

"Aceptamos las críticas cuando las cosas no están bien, pero no las faltas de respeto", añadió Busquets en respuesta a las palabras de Rafael van der Vaart, que dijo que España hacía un fútbol "horrible". "No hay que darle más vueltas, que esto nos sirva de confianza y ojalá nos motive para lo que queda", manifestó.

Por último, preguntado por Croacia, el rival de España en octavos, el jugador culé dijo que es el "subcampeón del mundo" y será una eliminatoria "difícil". "Conocemos a sus jugadores, a su capitán, pero tenemos que mirar por nosotros mismos y seguir con la misma idea del partido de hoy. Será complicado pero vamos a prepararnos para ello", finalizó.