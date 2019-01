Butragueño, preguntado por el 'caso Chumi': "El Real Madrid no tiene nada que decir"

Publicado 18/01/2019 18:31:50 CET

LAS ROZAS (MADRID), 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director de relaciones institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, aseguró que no tienen "nada que decir" sobre la resolución del Comité de Competición respecto a la denuncia del Levante, que alega alineación indebida de los culés en el partido de ida por la presencia del canterano Chumi.

"El Real Madrid no tiene nada que decir. No es una asunto nuestro", dijo Butragueño, que no quiso responder si consideraba que había similitudes con el 'caso Cheryshev' de hace tres temporadas. "Insisto, no tenemos nada que decir", añadió sobre el tema.

Preguntado por el rival en cuartos de Copa, donde finalmente estará el Barça tras esta resolución, el 'Buitre' dijo que el Girona será "muy complicado". "Hay que felicitar al Girona por la manera en que trabaja durante tantos años. Va a ser un rival muy difícil, acaban de eliminar al Atlético de Madrid", recordó.

"Y esto tiene muchísimo mérito porque el Atlético no es fácil en estas eliminatorias. Tendremos que hacer grandes partidos si queremos volver a estar en las semifinales", manifestó el representante madridista en el sorteo de Copa celebrado este viernes en la Ciudad del Fútbol.

"Para nosotros todas las competiciones son muy importantes y las afrontamos con mucha ilusión. Intentaremos hacer todo lo posible para pasar esta eliminatoria, pero afrontamos igual todos los partidos. Lo hacemos para llevar la felicidad a nuestros aficionados", señaló.

Por último, preguntado por la posible operación de Benzema, el director de relaciones instituciones del Real Madrid no quiso responder. "Estamos aquí para hablar de la Copa y sinceramente, creo que el Girona va a ser un rival que nos llevará al máximo de nuestra capacidad. Y en eso tenemos que estar pendientes y centrados. Ese es nuestro objetivo", finalizó.