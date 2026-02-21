CA Osasuna - Real Madrid: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid visitará este sábado al CA Osasuna en la jornada 25 de LaLiga EA Sports 2025-26, duelo entre los dos equipos más en forma a nivel doméstico, con los blancos defendiendo el liderato recientemente reconquistado e impulsados por su triunfo de Champions League ante el SL Benfica rodeado de tensión, mientras los rojillos tendrán la oportunidad de engancharse al tren de Europa si rascan puntos, pero no ganan en casa al equipo merengue desde hace más de 15 años.

POSIBLES ALINEACIONES

CA Osasuna: Herrera; Rosier, Catena, Herrando, Galán; Moncayola, Torró; Rubén García, Víctor Muñoz, Aimar Oroz; y Budimir.

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold; Asencio, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Güler; Mbappé y Vinícius.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Osasuna y Real Madrid de la jornada 25 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 21 de febrero a las 18.30 horas en el Sadar.

DÓNDE VER

El duelo entre los navarros y los blancos se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.