El Cádiz quiere aprovechar el duelo entre Racing y Deportivo para ser más líder

BARCELONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cádiz CF afronta esta décima jornada de LaLiga Hypermotion con el objetivo de aprovechar el duelo que medirá este domingo (18.30 horas) a sus dos inmediatos perseguidores, el Real Racing Club y el Deportivo de la Coruña, para poder aumentar su ventaja en el liderato, que obtuvo el pasado domingo después de las derrotas de gallegos y cántabros en sus respectivos encuentros.

El conjunto de Gaizka Garitano regresó al primer lugar de la clasificación después de vencer por 1-0 a la SD Huesca. El gol del delantero georgiano Iuri Tabatadze en el minuto 71 fue suficiente para los gaditanos, que supieron mantener la ventaja en el marcador y así aprovechar los tropiezos del Racing y del Deportivo frente al Real Sporting y al Málaga CF, respectivamente.

La solidez defensiva (seis goles en contra) está siendo la mayor arma del nuevo líder de la competición. Además, por segunda jornada consecutiva el Cádiz volverá a jugar en el Estadio Nuevo Mirandilla, donde recibirá este lunes (20.30 horas) al Burgos CF en el duelo que cerrará esta décima jornada de LaLiga Hypermotion.

Los de Gaizka Garitano conocerán el resultado del duelo entre el Racing y el Deportivo, que se enfrentan este sábado (18.30 horas) en los Campos de Sport de El Sardinero. Ambos equipos vienen de perder su último compromiso liguero, por lo que buscarán redimirse en este duelo que medirá a dos de los tres equipos más goleadores de la competición.

Tanto cántabros como gallegos contarán con la buena noticia del regreso de dos jugadores importantes en sus equipos como Peio Canales y David Mella, respectivamente, tras quedar eliminados del Mundial Sub-20 con España. Especialmente importante es la vuelta de Canales en el Racing, que cuenta con las bajas por sanción del lateral Clemente Michelin y del centrocampista Marco Sangalli.

Ambos jugadores fueron expulsados en la derrota frente al Sporting (2-1) por lo que se espera que Canales entre en el once titular para sustituir a Sangalli. Mientras, Mella ocupará la banda derecha del Deportivo que buscará recuperarse del duro golpe (3-0) que recibió el pasado domingo en La Rosaleda por parte del Málaga.

El conjunto de Antonio Hidalgo acumula tres jornadas sin conocer la victoria y este domingo (18.30 horas) visitará El Sardinero donde no gana desde 2009. También estará atento a este duelo el Real Valladolid, cuarto clasificado y que recibirá a las 16.15 horas al Real Sporting de Borja Jiménez, quien se estrenó con un triunfo en el banquillo asturiano.

Mientras que el Real Zaragoza y la Cultural Leonesa se medirán en el partido de las urgencias, con ambos equipos ocupando las dos últimas posiciones. Tras el despido de Gabi Fernández en el cuadro aragonés, el técnico interino Emilio Larraz buscará estrenarse con tres puntos que le puedan permitir salir del descenso en esta décima jornada de LaLiga Hypermotion.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 10 DE LALIGA HYPERMOTION:

Viernes 17.

FC Andorra - Granada CF 20.30 horas.

Sábado 18.

AD Ceuta - CD Mirandés 16.15 horas.

Real Zaragoza - Cultural y Deportiva Leonesa 18.30 horas.

Real Sociedad B - SD Huesca 21.00 horas.

Domingo 19.

CD Leganés - Málaga CF 14.00 horas.

CD Castellón - Albacete BP 16.15 horas.

Real Valladolid - Real Sporting 16.15 horas.

Córdoba CF - UD Almería 18.30 horas.

Real Racing Club - RC Deportivo 18.30 horas.

UD Las Palmas - Eibar SD 21.00 horas.

Lunes 20.

Cádiz CF - Burgos CF 20.30 horas.