La CAF anuncia "cambios y mejoras" en su reglamento para que "no se repitan" hechos como los de la Copa África

Archivo - Trofeo de la Copa África - Europa Press/Contacto/Kim Price - Archivo

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) ha anunciado que hará "cambios y mejoras" en sus estatutos y reglamentos para "fortalecer la confianza en los árbitros, operadores del VAR, la Junta Disciplinaria y la Junta de Apelación" del organismo, con el objetivo de que "no se repitan" los incidentes ocurridos en la final de la Copa África de Marruecos 2025.

El presidente de la CAF, el sudafricano Patrice Motsepe, afirmó que el organismo rector del fútbol africano ha recibido "asesoramiento legal exhaustivo de destacados abogados y expertos en fútbol africanos e internacionales" para garantizar que sus reglamentos "implementen las mejores prácticas del fútbol mundial, tanto dentro como fuera del campo".

"Esto es importante para el respeto, la integridad y la credibilidad de los árbitros africanos, los operadores del VAR y la Junta Disciplinaria y la Junta de Apelación de la CAF. La CAF está trabajando con la FIFA para la formación continua de árbitros, operadores del VAR y comisarios de partido africanos para que sean tan buenos como los mejores del mundo", prosiguió.

Además, considera una prioridad "profesionalizar" a los árbitros africanos. "Hay que pagarles bien. La CAF ha logrado avances significativos en los últimos cinco años en la implementación de buenas prácticas de gobernanza, ética, transparencia y gestión. Nuestro compromiso con la tolerancia cero ante la corrupción y las conductas indebidas ha sido reconocido y recompensado por los numerosos patrocinadores y socios que hemos conseguido", explicó.

La semana pasada, la CAF declaró a la selección masculina de Senegal "culpable de perder por incomparecencia" la final de la última Copa de África por haberse marchado del campo y amagar con no volver, en señal de protesta tras un penalti pitado a Marruecos. La Junta de Apelación estimó el recurso interpuesto por la Real Federación Marroquí de Fútbol por el desenlace de la final, en la que Brahim Díaz falló el polémico penalti tirándolo a lo Panenka y no evitó una prórroga donde Pape Gueye marcó un golazo que dio el trofeo a Senegal. Posteriormente, la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) anunciaba que recurriría la decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

"Lo que también es innegociable es nuestro compromiso y determinación de tratar a todas y cada una de las federaciones miembro por igual y con justicia. Bajo ninguna circunstancia se dará trato preferencial ni se favorecerá a ninguna federación miembro por encima de otra", advirtió Motsepe.

El presidente recordó que la polémica por la Copa África "está en manos del TAS". "La CAF también está enfocada en trabajar en conjunto, cooperar y apoyar a cada una de las naciones africanas que participarán en el Mundial 2026. Confiamos en que las naciones africanas que participen nos llenarán de orgullo", concluyó.