Camavinga y Mbappé, fuera de la convocatoria del Real Madrid ante el Getafe

El centrocampista francés Eduardo Camavinga, en un calentamiento del Real Madrid CF. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista francés Eduardo Camavinga es baja de última hora en el Real Madrid para la visita del Getafe CF este lunes en la jornada 26 de LaLiga EA Sports 2025-26, un partido para el que tampoco estará el delantero Kylian Mbappé, aunque el técnico Álvaro Arbeloa sí podrá contar con Rodrygo Goes y Dean Huijsen.

El entrenador salmantino citó a 23 futbolistas para recibir al Getafe en el Santiago Bernabéu, apoyándose en cuatro canteranos --Jorge Cestero, Manuel Ángel, César Palacios y Thiago Pitarch-- para completar la relación de centrocampistas, ante las bajas de Camavinga, aparentemente por un problema bucal, Dani Ceballos y Jude Bellingham.

Además, Arbeloa no podrá contar con el central Raúl Asencio, tras su fuerte golpe en la vuelta de los 'playoffs' de la Champions ante el Benfica, ni el brasileño Éder Militao, ni un Mbappé que sigue recuperándose de su lesión de rodilla.

Huijsen, ausente frente a los portugueses y en El Sadar, vuelve a una convocatoria tras superar una lesión muscular, y también regresa Rodrygo Goes, que no juega desde el 1 de febrero entre sanción en Champions y una lesión.

Así, la lista está integrada por los porteros Thibaut Courtois, Andriy Lunin y Sergio Mestre; los defensas Dani Carvajal, David Alaba, Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras, Fran García, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy y Dean Huijsen; los centrocampistas Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Jorge Cestero, Manuel Ángel, César Palacios y Thiago Pitarch; y los delanteros Vinícius Júnior, Rodrygo Goes, Gonzalo García, Brahim Díaz y Franco Mastantuono.