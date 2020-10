Campaña: "La convocatoria me ha cogido de sorpresa y estoy muy contento"

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista José Campaña ha reconocido su "sorpresa" por la primera llamada de la selección española y ha mostrado su deseo de que la "ojalá que el trabajo sirva para que no sea la única" en su llegada al equipo nacional, que este lunes ha quedado concentrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

"Estoy muy contento de esta primera convocatoria y ojalá que el trabajo sirva para que no sea la única. Me llegó la noticia de que estaba en la prelista y quieres o no estás un poco pendiente. Al final me ha cogido de sorpresa y estoy muy contento. Recibí muchos mensajes dándome la enhorabuena", expresó Campaña en declaraciones facilitadas por la RFEF.

Entre las novedades de la selección también se incluye Sergio Canales, quien subrayó que "siempre es un privilegio poder estar aquí con todos los compañeros". "Vengo con muchas ganas. Me encuentro muy bien, con ganas de aportar al equipo y de seguir creciendo todos juntos. La sensación del equipo es muy buena, muy unido y cada vez se va viendo un equipo más fuerte", dijo.

Del mismo modo, Sergi Roberto indicó que tenía "muchas ganas de volver" al equipo nacional. "Ha sido por la desgracia de una lesión de un compañero (Carvajal), pero estoy muy contento de que el entrenador haya vuelto a contar conmigo. Conozco muchísimo a Luis Enrique y tengo ganas de ayudar al equipo y sumar siempre. Tenemos un amistoso para coger ritmo y después los dos partidos son muy importantes. Esperemos hacer un buen papel y ganar ambos", indicó.

Por último, Sergio Reguilón comentó cómo ha sido su llegada a la Premier. "Esta llamada con la selección era muy importante para mí y solo estar aquí ya es un motivo de muchísima felicidad. Cada vez hay más españoles que van a jugar a Inglaterra. Es una liga diferente y muy competitiva a la que me estoy haciendo poco a poco", sentenció.