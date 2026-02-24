La campeona del mundo vuelve a la acción rejuvenecida

Archivo - Aiara Agirrezabala durante un partido con la Real Sociedad en la Liga F Moeve 25-26 - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La seleccionadora nacional femenina de fútbol, Sonia Bermúdez, facilitó el pasado viernes su primera lista del año 2026, para los partidos ante Islandia y Ucrania, correspondientes a la fase de clasificación del Mundial de Brasil de 2027, y con una gran cantidad de caras jóvenes que han vuelto a bajar la media de edad de un equipo que sigue contando con nuevos valores.

La convocatoria de la entrenadora madrileña para iniciar la defensa de la histórica estrella conseguida en Sídney (Australia) el 20 de agosto de 2023 mantiene buena parte del bloque de los últimos años, pero, también debido a las ausencias, ha provocado la entrada de jóvenes futbolistas que ya han brillado con las categorías inferiores y que están consolidadas en sus respectivos equipos.

En total, en comparación con la última lista que dio Bermúdez para la final de la Liga de Naciones ante Alemania, hay once cambios, algunos de ellos motivados por lesiones, como son los casos de Aitana Bonmatí, Laia Aleixandri, Cata Coll y Mapi León, por motivos personales, como el de la capitana Irene Paredes, o por estar de baja por maternidad, como es el caso de Esther González.

Así, la seleccionadora arrancará este nuevo ciclo con los posibles debuts de futbolistas como las defensas Sandra Villafañe (Madrid CFF), Martina Fernández (Everton FC) y Aiara Aguirrezabala (Real Sociedad), o la delantera Ornella Vignola (Everton FC). Todas ellas Sub-23, alguna incluso como la 'txuri-urdin' aún más joven, campeonas con las categorías inferiores y bien conocidas por Bermúdez.

Aguirrezabala, ya consolidada en su equipo, es la más joven de este grupo con 17 años y campeona de Europa Sub-19 el verano pasado con Javier Lerga de seleccionador, mientras que Villafañe (20) y Fernández (21), lo fueron en 2023, con la segunda también ganando el título en 2022 en una selección donde también estaba Vignola, de 21 años y además campeona del mundo Sub-20 semanas después. La delantera del Everton y la central del Madrid CFF estuvieron además con Sonia Bermúdez en el Mundial Sub-20 de 2024 en Colombia.

Cuatro caras nuevas que se unen a una que ya estuvo en las dos listas anteriores con la nueva seleccionadora, la de Clara Serrajordi (FC Barcelona), que cumplió 18 años en diciembre y que ya debutó ante Suecia, y a Lucía Corrales (London City), de 20, que ya debutó con Montse Tomé el pasado mes de mayo y que estuvo en la primera convocatoria de Sonia Bermúdez. Con las ya asentadas Vicky López (FC Barcelona, 19 años) y Salma Paralluelo (FC Barcelona, 22), más Fiamma Benítez (Atlético, 21), nueve Sub-23 entre las 25 elegidas.

Y a todas ellas se añade una jugadora que regresa como la delantera Inma Gabarro, de 23 años y máxima goleadora del Mundial Sub-20 que conquistó España en 2022. De este modo, de aquella selección coinciden ahora en la Absoluta, además de Gabarro y Vignola, la portera Adriana Nanclares, la centrocampista Fiamma Benítez y la delantera Salma Paralluelo.

Además, esta lista de la seleccionadora apenas cuenta con jugadoras por encima de los 30 años, una condición que sólo reúne la centrocampista del FC Barcelona Alexia Putellas, que en febrero cumplió 32. Mariona Caldentey, que en marzo cumplirá 30, es la siguiente más 'veterana'.

Hay que recordar que en la anterior lista había siete treintañeras: Irene Paredes, 'Mapi' León, Alexia Putellas, Jenni Hermoso, Esther González, Cristina Martín-Prieto y Leila Ouahabi. Esto y las nuevas caras jóvenes han dejado la edad media de la campeona del mundo para estos dos primeros compromisos en 23,48, sensiblemente inferior a la del equipo que fue subcampeón de Europa el pasado verano en Suiza (26,3).