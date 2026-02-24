La selección femenina se concentra este miércoles para preparar el camino hacia el Mundial de Brasil

Archivo - Sonia Bermúdez habla con Claudia Pina durante un entrenamiento de la selección en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de fútbol iniciará este miércoles su concentración en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) para el inicio de la fase de clasificación para el Mundial de Brasil del año que viene y primer paso en la defensa de su histórico triunfo en 2023.

Las 25 futbolistas convocadas, con muchas nuevas caras jóvenes como las de Aiara Agirrezabala (Real Sociedad), Sandra Villafañe (Madrid CFF) o Martina Fernández (Everton FC) y el regreso de la portera Misa Rodríguez (Real Madrid), por la seleccionadora nacional Sonia Bermúdez están citadas en las instalaciones de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a las 16.30 horas y poco después comenzarán sus entrenamientos para preparar el duelo ante el combinado islandés, aunque en esta ocasión no habrá ninguno abierto para la afición.

Así, todas las sesiones serán cerradas empezando por la del mismo miércoles a partir de las 19.00 horas. Posteriormente, las internacionales entrenarán por la mañana a partir de las 11.15 el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, mientras que el lunes 2 lo hará a partir de las 11.00 y será abierta a los medios de comunicación los primeros 15 minutos.

Por la tarde, la campeona del mundo pondrá rumbo a Castellón de la Plana donde al día siguiente, a partir de las 19.00, se enfrentará en el Estadio Skyfi Castalia a Islandia en el primer encuentro de esta fase de clasificación para la Copa del Mundo del año que viene.

La selección regresará a Madrid tras este partido por la noche y el miércoles (12.30) y el jueves (10.30) hará dos sesiones en la Ciudad del Fútbol antes de partir el mismo jueves por la tarde a la localidad turca de Antalya donde entrenará el viernes y se enfrentará el sábado a Ucrania.

--LISTA DE CONVOCADAS.

-Porteras: Adriana Nanclares (Athletic Club), Misa Rodríguez (Real Madrid) y Enith Salon (Servette).

-Defensas: Ona Batlle (FC Barcelona), Martina Fernández (Everton), Jana Fernández y Lucía Corrales (London City), Olga Carmona (PSG), María Méndez (Real Madrid), Aiara Aguirrezabala (Real Sociedad), Laia Codina (Arsenal) y Sandra Villafañe (Madrid CFF).

-Centrocampistas: Patri Guijarro, Alexia Putellas, Clara Serrajordi, y Vicky López (FC Barcelona), Mariona Caldentey (Arsenal) y Fiamma Benítez (Atlético de Madrid).

-Delanteras: Claudia Pina y Salma Paralluelo (FC Barcelona), Eva Navarro y Athenea del Castillo (Real Madrid), Edna Imade (Bayern), Inma Gabarro y Ornella Vignola (Everton).