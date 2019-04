Cardoner cree que lo que ha pasado Rosell "no tiene compensación posible"

Publicado 24/04/2019 17:15:25 CET

BARCELONA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del FC Barcelona, Jordi Cardoner, ha asegurado este miércoles, tras conocer la absolución del expresidente blaugrana y amigo Sandro Rosell, que pasó más de dos años en prisión preventiva, que lo que ha sucedido no tiene "compensación posible" para el exmandatario ni su familia.

"Tengo un sentimiento de indignación porque quiero seguir creyendo en nuestro sistema judicial. Esto no tiene compensación posible, hay que preguntárselo a él, a la familia, a los amigos... Esto no tiene compensación posible", aseguró Cardoner en declaraciones publicadas por Mundo Deportivo recogidas por Europa Press durante el Barcelona Open Banc Sabadell.

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha absuelto a Rosell y a su socio Joan Besolí, y a las otras cuatro personas acusadas de delitos de blanqueo al considerar que las pruebas no son concluyentes y ante la duda, fallaron en favor de los procesados, que pasaron 22 meses en prisión provisional acusados de conformar una estructura estable con la que habrían 'lavado' cerca de 20 millones de euros.

"Me imagino que habrá alguna explicación porque no se entiende que estas cosas puedan pasar en pleno siglo XXI. Todos los políticos se llenan la boca a la hora de hablar de justicia y de valores, y a los que no entendemos, nos gustaría que alguien nos lo explicara", afirmó Cardoner.

En este sentido, quien formara parte de la Junta Directiva de Rosell durante su mandato y sigue siendo ahora hombre fuerte del presidente, Josep Maria Bartomeu, manifestó sentir "satisfacción máxima" por verle absuelto tras batir el récord de prisión preventiva en España por un posible delito económico.