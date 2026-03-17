Cardoso: "Podemos llevar muchos aprendizajes del partido ante el Barcelona para el del Tottenham"

Johnny Cardoso durante un partido con el Atlético de Madrid - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Atlético de Madrid Johnny Cardoso admitió que pueden tener "muchos aprendizajes" del partido de vuelta de la Copa del Rey Mapfre ante el FC Barcelona para afrontar este miércoles el choque ante el Tottenham inglés, al que visitan con el favorable 5-2 de la ida en el Riyadh Air Metropolitano para sellar su pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones 2025-2026, mientras que celebró su actual momento de forma tras una "temporada complicada al principio".

"Creo que sí que podemos llevar muchos aprendizajes de este partido ante el FC Barcelona. Trabajamos mucho también pensando y sabiendo los errores que cometimos en el partido del Barça y lo que podemos mejorar para este partido, así que estamos muy confiados y tengo total confianza en mi equipo también", señaló Cardoso este martes en rueda de prensa previa al partido en Londres.

El estadounidense dejó claro que no van a jugar "con la ventaja" del 5-2 de hace una semana. "Somos un equipo muy intenso y estamos aquí para vencer el partido, pero también sabemos que es un equipo que en su casa no ha sufrido goles y que no ha perdido también en la primera fase de esta Champions, así que estamos aquí para ganar el partido", expresó.

Cardoso celebró que estén "haciendo muchos goles", pero demandó ir "partido a partido". "El de este miércoles es un partido difícil contra un equipo muy fuerte y ojalá que podemos crear y aprovechar las oportunidades y seguir así", subrayó el futbolista del Atlético de Madrid.

El rojiblanco llega a este encuentro en buen momento después de vivir "una temporada complicada al principio y sufriendo con un par de lesiones". "La verdad es que ahora me encuentro muy bien, noto que estoy aportando y pudiendo ayudar también, pero sé que puedo mejorar mucho más con mis compañeros y con el 'staff'", advirtió.

Finalmente, fue preguntado por la presencia del guardameta argentino Juan Musso en lugar de Jan Oblak, lesionado. "Nosotros tenemos mucha confianza en todos los jugadores que tenemos. Musso lo viene haciendo muy bien, es un portero que nos da mucha confianza, así como Oblak. Tenemos muchas ganas de tener a los dos y poder tener dos porteros de alto nivel, tenemos mucha confianza en ambos", sentenció.