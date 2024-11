Carlos Alcaraz: "Si consigo en mi carrera la mitad que Nadal me iré contento"

MÁLAGA, 20 Nov. (del enviado especial de Europa Press, Manu Polo) -

El tenista español Carlos Alcaraz ha comentado este miércoles que si es capaz de conseguir en su carrera "la mitad" de éxitos que Rafa Nadal consiguió en la suya se retirará "contento", porque lo conseguido por el 'Big Three' es "muy complicado de igualar", y no llegar a ese nivel no puede generar frustración a la nueva generación de jugadores.

"Para los jóvenes ha sido una suerte poder vivir la etapa del 'Big Three'. No son de este planeta, pero han dejado a mucha gente con esa ilusión de ver que va a llegar, y si los jóvenes no llegamos a ese nivel va a ser una frustración. Voy a intentar dar el mejor nivel cada día como persona y jugador. Si consigo la mitad de lo suyo me iré contento porque va a ser muy complicado igualar lo que han hecho estas bestias", afirmó el murciano en la rueda de prensa tras la eliminación de España en las Finales de la Copa Davis.

Alcaraz señaló que se lleva de Nadal "la pasión" con la que hay que vivir el deporte y la vida. "Cada vez que he tenido la oportunidad de verle, esa pasión es increíble. He sido afortunado de haberlo tenido cerca, y poder haber compartido equipo, dobles y vestuario con él. Ojalá hubiera llegado antes al circuito, pero me llevo momento inolvidables. Gracias a él he querido ser profesional de tenis", añadió.

Sobre el homenaje de despedida al balear, el número tres del mundo confesó que lo vivió de "una manera emocionante". "Mi sueño siempre ha sido ser número uno del mundo, ganar Grand Slam, y eso, en parte, es por Rafa. Cuando lo he escuchado hablar me ha recordado a cuando era pequeño y lo escuchaba tras sus victorias, pensando estar en su lugar, pero todo tiene su principio y su final", concluyó.

Por su parte, el capitán español, David Ferrer, también tuvo palabras para Nadal. "Será siempre recordado. Es un deportista que ha dejado huella. El homenaje ha sido extraño porque estás centrado en la Davis y cuando pierdes se junta todo. Lo importante es que se vaya feliz, orgulloso y tranquilo".

Además, Ferrer cree que el manacorí llevará su 'nueva vida' con felicidad porque tiene "inquietudes y curiosidades en la vida". "Es un gran embajador del tenis, y le gusta serlo. No va a viajar tanto, pero seguro que estará vinculado al deporte. Mantendrá una agenda a tope pero con una faceta diferente", concluyó.

Por último, Marcel Granollers, que creció desde categorías inferiores con Nadal, explicó que no querían que llegara nunca el momento de la retirada de Rafa. "Ha cambiado el tenis y el deporte español y todos los que estamos aquí lo disfrutamos. Nos hubiera gustado regalarle esta Copa Davis, pero hay que darle las gracias por como ha llevado su carrera y los valores que ha tenido", agregó el barcelonés.