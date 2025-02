Carlos Corberán: "Del 7-1 salió un Valencia más competitivo"

BARCELONA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia CF, Carlos Corberán, aseguró este miércoles que contra el FC Barcelona, este jueves en Mestalla y en los cuartos de final de la Copa del Rey, quieren demostrar que del reciente 7-1 de Montjuïc en LaLiga EA Sports salió un Valencia "más competitivo" y mejor en varios aspectos.

"Nosotros vamos a afrontar el partido conscientes de nuestra prioridad, compitiendo el partido y con ganas de demostrar que de ese partido del 7-1 hemos aprendido y salió un Valencia más competitivo. Nuestra prioridad a LaLiga no implica que mañana no queramos ser un equipo competitivo", aseguró en rueda de prensa.

En este sentido, aseguró que siempre tienen ganas de ganar. "Somos el Valencia y estamos en cuartos de final y el deseo de ser lo más competitivos posible lo tenemos siempre", apeló.

Pero aquel 7-1 está todavía muy presente en su mente. "Los primeros minutos fueron decisivos en el resultado que lamentablemente conseguimos, pero en general fue un partido del que tenemos que mejorar muchos momentos del juego. Sin la intensidad o agresividad necesaria, por encima del sistema, es difícil competir contra el Barcelona. Una intensidad, velocidad y respuesta que tenemos clara cuál es la adecuada y es día para mostrar que ese dolor lo hemos convertido en una mejora", añadió.

Además, tras lograr tres refuerzos en este mercado invernal y dar jugadores con los que no contaba, ahora su prioridad es sacar el máximo de cada jugador. "La palabra mejorar no la voy a abandonar en ningún momento, creo que esta plantilla se puede mejorar desde el trabajo. Estoy convencidísimo y es mi obligación y motivación mejorar nuestra plantilla desde mi posibilidad, que es trabajar y entrenar mejor", argumentó.

"Que cada futbolista entienda que su implicación tiene que ser máxima para seguir creciendo. Esa es la mejora que de mí depende. En cuanto al mercado, fui muy claro con los futbolistas y se ha reforzado la plantilla con tres jugadores. Se ha mantenido el grueso y con ellos voy a dar el máximo y de ellos estoy viendo el máximo", aseveró.

Tras la derrota en Barcelona, el equipo ya mejoró contra el Celta de Vigo y logró amarrar el triunfo (2-1) en Mestalla. "Vi a la plantilla con ganas de reivindicarse ante el Celta. Para lograr el objetivo hay que seguir mejorando y esas ganas no se pueden quedar en ese partido y deben estar presentes en el partido de Copa. No estoy acostumbrado a especular, estoy acostumbrado a preparar partidos y quiero ver la mejor versión de los jugadores que jugarán. Sólo te firmo la victoria, esa sí que la firmo en cada partido", señaló.

"Hay que manejar mejor ciertos resultados y saber convivir en la dificultad, que forma parte del fútbol. Como cuando el Celta te empata y debes tener la madurez para que ello no condicione tu partido. En esa madurez el equipo ha crecido y esa madurez también es la rebeldía y reacción al resultado que vivimos contra el Barcelona. En ese partido nos quedamos indefinidos, intermedios, hay un millón de cosas a mejorar y significa que debes crecer desde la mejoría y sin dejar de hacer las cosas que haces bien hechas", manifestó el técnico de Cheste.

De cara a este duelo copero confirmó que Foulquier no estará porque las molestias que tiene se lo impiden. "Esperamos que sí esté el fin de semana. Hugo Duro está en una situación similar, sigue teniendo molestias. Se le apuró hasta el minuto 60, que era el momento del cambio. No ha entrenado con el grupo y sigue con molestias, mañana no estará con el equipo y seguirá siendo duda para el fin de semana. El resto de jugadores se han recuperado bien de las molestias y estarán en la Copa", comentó.

"Diakhaby ha estado en proceso de recuperación y ahora está disponible. Disputó unos pocos minutos en LaLiga contra el Barcelona y volvió a jugar contra el Celta. Está absolutamente en condiciones para competir, si inicia el partido habrá que observar hasta qué minuto es capaz de aguantar el ritmo competitivo", explicó sobre el estado físico de la plantilla.