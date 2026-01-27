Carlos Vicente deja el Alavés y ficha por el Birmingham

Archivo - Carlos Vicente con el Deportivo Alavés - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El extremo español Carlos Vicente abandona el Deportivo Alavés y jugará en el Birmingham City, después de que el club vitoriano y la entidad inglesa hayan llegado a un acuerdo para el traspaso del futbolista, que pone así a dos temporadas como albiazul.

Carlos Vicente llegó a Vitoria-Gasteiz en diciembre de 2023, procedente del Racing de Ferrol y durante dos campañas disputó 81 partidos con el equipo que ahora dirige el 'Chacho' Coudet. Ahora, el delantero maño deja el club de LaLiga EA Sports para jugar en el conjunto de la Championship, la segunda división inglesa.

"El Deportivo Alavés quiere agradecer a Carlos Vicente su entrega, su trabajo diario y su implicación con el proyecto deportivo, así como su comportamiento ejemplar como profesional y como persona durante el tiempo que ha defendido la camiseta albiazul. Asimismo, el club le desea la mayor de las suertes en esta nueva etapa de su carrera profesional en el fútbol inglés, así como en su futuro personal", concluyó el Alavés.