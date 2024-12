Carvajal: "Cuando me lesioné, el mensaje del 'Cholo' Simeone me sorprendió gratamente"

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El futbolista del Real Madrid Dani Carvajal confesó que el mensaje que le "sorprendió gratamente" cuando se lesionó de gravedad en la rodilla fue el de Diego Pablo Simeone, al mismo tiempo que deseó que este problema físico "traumático" le permita "alargar su carrera".

"Me he sentido muy querido, muchísima gente me ha mostrado su apoyo y su cariño y aprovecho para agradecérselo a todo el mundo. Pero sí es verdad que hubo un mensaje que me sorprendió gratamente, que fue del Cholo Simeone. Una persona que ama el fútbol y a quien admiro muchísimo, aparte de la rivalidad, obviamente. Creo que compartimos la visión de ver este deporte con mucha emoción y recuerdo ese mensaje como un momento especial", dijo el lateral en una entrevista a Esquire.

El capitán madridista se lesionó de gravedad en la rodilla el pasado mes de octubre, y ahora se lo plantea "a largo plazo", cumpliendo "objetivos diarios, semanales". "Ahora prácticamente ando sin muletas, puedo hacer ya gimnasio, bicicleta, voy ganando grados en la flexión. Son objetivos cortos, pero que voy cumpliendo. Estoy contento", expresó.

"Ha sido algo traumático. Sé que llegaba en un buen momento, era el segundo capitán, un jugador importante dentro de la plantilla, pero estas cosas vienen cuando vienen. También doy gracias a Dios por haber estado tantos años sin haber sufrido una lesión grave", agradeció.

No obstante, Carvajal entiende que la lesión le ha llegado en un momento en el que es "mucho más fuerte". "Y, por otro lado, sabiendo que voy a estar muchos meses fuera, quizá también me puede venir bien no tener ese estrés competitivo de viajar y jugar cada tres días. Quién sabe, igual esto me puede alargar la carrera varios años", deseó.

"Sentí que la rodilla se me destroza, hablando mal y pronto. Ha sido una lesión importante, pero son gajes del oficio y hay que afrontarlos siendo consciente de lo que tienes, pero con ilusión, con ganas y a por todas. Esto es solo una piedra más en el camino", agregó sobre el momento de la lesión.

Ahora, lejos de los terrenos de juego, Carvajal "sufre mucho más". "Tienes un prisma diferente del equipo, de cómo puedes ayudar. Intento aportar mi granito de arena, hablar con los compañeros, preguntar cómo están. Lo estamos salvando bien. Este año ha llegado a un jugador importante como Mbappé, pero también se nos han ido jugadores como Toni [Kroos], Nacho o Joselu. Tienes que adaptar todas las piezas del puzle. En marzo o en abril veremos dónde estamos", analizó a su equipo.

Y el lateral ya tiene objetivo para volver a jugar: el Mundial de Clubes del próximo verano. "A principios de junio se cumplirán ocho meses de la cirugía. Veremos cómo avanza todo. La rodilla lleva sus tiempos. Yo me lo pongo como objetivo, pero cuando se vaya acercando la fecha veremos si es factible o no", explicó.

Finalmente, Carvajal valoró la posibilidad de salir, en algún momento de su carrera, del Real Madrid, para disfrutar de una experiencia más exótica. "No me parecería algo descabellado. Ya he dicho que si alguna vez salgo del Real Madrid no jugaré en Europa, no competiré contra el Madrid ni en Champions ni en España. Y sería un destino probable", concluyó.