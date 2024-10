Casadó, Peque, Hugo Álvarez y Roberto Fernández se estrenan en la lista de la Sub-21

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del FC Barcelona Marc Casadó, el mediapunta del Sevilla Gerard Fernández 'Peque', y los atacantes de Celta y SC Braga, Hugo Álvarez y Roberto Fernández, respectivamente, son las principales novedades de la lista de Santi Denia para los dos últimos compromisos de la fase de clasificación del Europeo Sub-21 de Eslovaquia 2025.

El seleccionador nacional Sub-21, Santi Denia, ha dado a conocer la lista de 24 jugadores convocados para afrontar los dos partidos con los que el combinado nacional cierra la fase de clasificación para el Europeo de Eslovaquia de 2025. En ella, se estrenan cuatro nombres, Marc Casadó (FC Barcelona), Peque (Sevilla FC), Hugo Álvarez (RC Celta) y Roberto Fernández (SC Braga).

Una convocatoria en la que está el delantero del Oporto Samu Omorodion, que tras un inicio brillante de temporada --siete goles en seis partidos-- se encontraba en algunas quinielas para estar con la selección absoluta. Además del melillense, en la lista se encuentran jugadores habituales como el portero Alejandro Iturbe (Atlético de Madrid), Rafa Marín (Nápoles), Javi Guerra y Diego López (Valencia) o Alberto Moleiro (Las Palmas).

La gran ausencia de la convocatoria, más allá del lesionado Fermín López (FC Barcelona) y un Pablo Barrios (Atlético) recién recuperado de su último problema muscular, es la de Gabri Veiga. El jugador gallego del Al Ahli, que estuvo presenta en la última lista de Santi Denia, ha vuelto a quedarse fuera. Además, esta será la última lista para disputar partidos oficiales de la selección Sub-21 antes del Europeo de Eslovaquia.

La 'Rojita' se enfrentará el jueves 10 de octubre a las 20.30 horas a Kazajistán en el Estadio Municipal de La Línea de la Concepción y cinco días después, el martes 15 de octubre a las 17.00 horas recibirá a Malta en el Estadio Nuevo Mirador de Algeciras.

La Sub-21, clasificada para la cita continental del próximo mes de junio a falta de dos jornadas, lidera el grupo B de la fase de clasificación con siete victorias y un empate tras ocho partidos disputados en los que suma 18 goles a favor y dos en contra.

En la primera vuelta se impuso por cero goles a cuatro a Kazajistán en Astana --Fermín, Diego López, Fran Pérez y Samu Omorodion-- y por cero goles a seis ante Malta en Paola en la primera jornada de la fase de clasificación --Diego López, Gabri Veiga (2), Ilias, Pablo Torre y Turrientes--.

SANTI DENIA: "OMORODION TENDRÁ MUCHAS OPCIONES DE IR CON LA ABSOLUTA"

El seleccionador español Sub-21, Santi Denia, dejó claro que Samu Omorodion va a tener "muchas opciones" de ir con la Absoluta. "Estamos encantados con él por su trabajo y su unión en el grupo, creemos que va a tener un recorrido importante con la selección, y cuando le toque venir con la Absoluta, vendrá", añadió.

Sobre el Europeo Sub-21, que coincide en fechas con el nuevo Mundial de Clubes, el técnico manchego dijo que ya tienen "la experiencia" de los Juegos Olímpicos, que tampoco era fecha FIFA como el campeonato continental, por lo que tuvieron que hacer "varias composiciones". "Estamos valorando este escenario, puede que lo que veamos ahora no tenga nada que ver con lo que se vea en la fase final", señaló.

"El calendario no lo hacemos nosotros, pero nuestra responsabilidad es traer a los mejores para conseguir buenos resultados. Habría que llegar a acuerdos entre todos los estamentos para que esto no ocurra. El campeonato de Europa no es una fecha FIFA y los clubes no tienen por qué dejarnos a los jugadores", explicó el seleccionador sub-21.

--LISTA DE CONVOCADOS DE LA SUB-21.

Porteros: Pablo Cuñat (Cartagena), Alejandro Iturbe (Atlético de Madrid) e Aitor Fraga (Real Sociedad).

Defensas: Juanlu Sánchez y José Ángel Carmona (Sevilla), Cristhian Mosquera (Valencia), Alejandro Francés (Girona), Rafa Marín (Nápoles), Dean Huijsen (Bournemouth), Javi López (Real Sociedad) y Hugo Bueno (Feyenoord).

Centrocampistas: Beñat Turrientes (Real Sociedad), Javi Guerra (Valencia), Pablo Torre y Marc Casadó (FC Barcelona), Robert Navarro (Mallorca) y Peque (Sevilla).

Delanteros: Diego López (Valencia), Raúl Moro (Valladolid), Alberto Moleiro (Las Palmas), Hugo Álvarez (RC Celta), Samu Omorodion (Oporto), Mateo Joseph (Leeds) y Roberto Fernández (SC Braga).