El Castellón doblega al Leganés y reclama sitio en el ascenso directo

Castellón - Leganés - LALIGA

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Castellón venció (2-0) al CD Leganés este viernes en el inicio de la jornada 22 de LaLiga Hypermotion para pegarse al ascenso directo, donde Racing y UD Las Palmas se miden este domingo.

El equipo de Pablo Hernández fue mejor y ganó con justicia a un conjunto madrileño que perdió la buena inercia de 2026. Los del sur de la capital, que traían dos victorias seguidas, apenas generaron fútbol ni ocasiones en el fortín de Castalia.

Los locales, con más intensidad de inicio, se adelantaron a la media hora con el 1-0 de Awer Mabil, quien fusiló el balón suelto de una falta sobre el área visitante. El 2-0, anulado a Alex Calatrava por fuera de juego, siguió más cerca que el empate tras el descanso y el 'Lega' se mantuvo en el partido sin generar peligro.

Al final, el Castellón sentenció con Israel Suero de penalti, protestado de Amadou Diawara en el forcejeo con el rival, y Castalia celebró a lo grande los 38 puntos, empatados en el coliderato con un partido más, para alimentar el sueño de volver a Primera 35 años después. El Leganés falló en su escalada y tendrá que estar pendiente el fin de semana de lo que se acerque la zona de descenso.