Castellón y la RFEF celebran la jornada 'Supercampeonas' - RFEF

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El teatro del Raval de Castellón ha acogido este viernes, en el marco de la final de la Supercopa de España Femenina Iberdrola de este sábado en el Estadio de Castalia, la jornada 'Supercampeonas', organizada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y que ha reunido a varias mujeres referentes del mundo del deporte como Amaya Valdemoro o Sonia Bermúdez.

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Castellón de la Plana, Maica Hurtado, afirmó que las ponentes eran "un ejemplo de mujeres que rompieron techos y barreras mostrando al resto que falta sobre todo trabajo", mientras que el presidente de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, Salvador Gomar, recalcó la importancia de todas ellas en el mundo del deporte.

La seleccionadora española femenina de fútbol, Sonia Bermúdez, dio más importancia a las "experiencias vividas" que a los propios títulos. "Para evolucionar hay que salir de la zona de confort", afirmó, recalcando que esta profesión "es muy sacrificada". "Perderte cumpleaños, bodas... y te comprometes con eso. Cuando estás en la élite sabes lo que tienes que pagar y tienes que estar preparado", subrayó.

"Luchad aunque os digan que no, os van a decir muchas veces que no, pero buscad otra puerta hasta encontrar el sí. Sed perseverantes, insistentes y pesadas. Todo el mundo puede conseguir lo que se propone", recomendó a todas las mujeres presentes.

Por su parte, la exjugadora de baloncesto Amaya Valdemoro, primera mujer española en jugar en la WNBA, confesó que solo pensaba en "ganar" cuando competía en atletismo, y confesó que siempre ha tenido "una ambición por competir un poco enfermiza". "El deporte profesional demanda la excelencia, es cruel porque sacrificas mucho y es muy duro, pero el trayecto, pese a la crueldad, es maravilloso. Las deportistas no nos creemos del todo lo que hemos hecho para las jóvenes de ahora. Estoy disfrutando las lágrimas que se quedaron por el camino", afirmó. "El deporte no tiene género y tenemos que ir de la mano con los hombres", añadió.

La árbitra internacional valenciana Rita Cabañero, que actuará como asistente en la final entre el FC Barcelona y el Real Madrid, insistió en la importancia de la formación y en "compaginar estudios y arbitraje". "Somos personas y lo más importante es formar un buen equipo con buenas personas", manifestó.

También participó en la jornada Mireia Cabañes, subcampeona del mundo de surf adaptado y que con siete años fue diagnosticada de cáncer. "La actitud es súper importante o me aferraba a la vida o mi vida se había acabado y elegí la primera. Me tenían que apuntar la pierna pero no me rendí", afirmó. "Los problemas llegan, cada uno necesita sus tiempos pero hay que buscar las herramientas para salir del fondo del bucle. Hay que ponerse pequeños retos y pequeños objetivos para motivarte a llegar donde quieres llegar", continuó.

La primera piloto de la Armada Española y fundadora de la ONG Goals for Freedom, Patricia Campos, contó su historia con el deporte como motor. "Siempre me han gustado cosas de hombres, jugaba al fútbol, soy mala pero me gusta y la aviación también me ha gustado desde siempre y salgo a volar sola siempre que puedo", dijo. "Juntarse con gente diferente te hace aprender muchas más cosas que si te juntas con los iguales", prosiguió. Con el fútbol como telón de fondo buscó cómo ayudar en países del tercer mundo y ha hecho de esta iniciativa su proyecto de vida con Goals for Freedom.

Por último, hablaron la directora de fútbol femenino de la RFEF, Reyes Bellver, y el director de Marca, Nacho Solana. "Para conseguir causas justas hay que trabajar en equipo", indicó Solana. "Que disfrutéis de nuestras jornadas es lo más gratificante que hay. Seguiremos trabajando en esta línea y os animamos a llenar el estadio y disfrutar de una Supercopa femenina", expresó Bellver.