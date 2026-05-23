Cata Coll: "Estábamos convencidas de que íbamos a ganar"

Cata Coll, FC Barcelona - Europa Press/Contacto/Alexandra Fechete

MADRID 23 May. (EUROPA PRESS) -

La portera del FC Barcelona Cata Coll reconoció un sentimiento "increíble" después de ganar una nueva Champions este sábado ante el OL Lyonnes, donde estaban "convencidas" que saldrían con la cuarta Copa de Europa del club.

"Increíble. Estábamos convencidas de que íbamos a ganar, no teníamos ninguna duda. Lo hemos demostrado, hemos sufrido obviamente, pero teníamos claro lo que teníamos que hacer. Hemos sabido sufrir, pero cuatro goles", dijo en declaraciones a ESPN.

Coll fue una de las protagonistas en el Ullevaal Stadion de Oslo, salvando al Barça con sus paradas antes de la traca de goles en el segundo tiempo. "Defiendo mi escudo a muerte, a mis compañeras. Sabía que con la portería a cero teníamos más opciones de ganar y así ha sido. Es mi trabajo, con estas compañeras, no hay mejor equipo que este y el dinero no es todo", zanjó.