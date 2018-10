Cazorla: "El cariño de la gente hace que merezca la pena todo el sufrimiento que he pasado"

Publicado 18/07/2018 19:27:01 CET

El internacional español Santiago Cazorla, de 33 años, volvió a disputar un partido tras casi dos años interrumpidos por continuas lesiones en el tobillo que le obligaron a marcharse del Arsenal y recalar en el Villarreal, con quien está haciendo la pretemporada y donde espera devolver todo el cariño recibido.

"Sentirte futbolista es algo muy especial para mí. Sobre todo me quedo con el cariño de la gente. Si algo tiene de especial lo que he intentado hasta ahora es ver el cariño que me tiene la gente y el recibimiento que me han dado. Esto hace que merezca la pena todo el sufrimiento que he pasado y todo lo que llevo peleando para volver a sentirme futbolista", expresó el asturiano a los medios del club castellonense.

Cazorla fue operado once veces en el tobillo en los últimos dos años. 21 meses después de su último partido, el 19 de octubre del 2016 ante el Ludogorets búlgaro en 'Champions League', el asturiano jugó un amistoso con el Villarreal ante el Hércules. En el equipo amarillo está probándose para ver si tiene el nivel deseado para la élite, tras acabar contrato con el Arsenal.

Cazorla, con el '12' en la espalda, jugó la última media hora el 'submarino amarillo'. Aun así, el internacional español no está del todo satisfecho.

"Es verdad que soy demasiado exigente y por eso no lo estoy disfrutando como debería. Mucha gente me pregunta que si tengo claro dónde estoy ahora o que piense donde estaba hace 20 meses. Es verdad que sólo piensas en el presente, en quitarte el dolor, en estar lo mejor posible, y no disfruto del ahora, como volver a sentirme futbolista, estar con compañeros día a día... Antes era impensable haber jugado un partido 20 minutos como ayer a buen nivel", explicó.

El asturiano se marchó en 2011 del Villarreal rumbo primero al Málaga y un año después al Arsenal londinense, pero afirma no haber perdido nunca el contacto y de ahí la posibilidad que pudiese volver este verano.

"Siempre he estado en contacto con el club, con gente del equipo y de la directiva, y he estado un poco al corriente de lo que sucedía en el Villarreal. Me han tratado muy bien desde el primer día, los compañeros me han acogido como si nunca me hubiera ido. Esto consigue que la adaptación y el sentirte a gusto sea favorable de cara a mi progresión", comentó.

Por último, mandó un mensaje de "eterno agradecimiento" a la afición y al club groguet por todo lo que han hecho por él, tanto en el pasado como en el presente, hechos "impagables" para el de Lugo de la Llanera.

"Nunca podré recompensar todo lo que ha hecho por mí el Villarreal. No solo cuando vine con 18 años, sino con el detalle que han tenido ahora después de estar dos años parado, el abrirme las puertas del club otra vez, el darme la facilidad de poder tomármelo todo con calma, sin ningún tipo de presión, creo que sólo me lo puede dar el Villarreal. Tanto Fernando [Roig] padre, como Fernando [Roig] hijo, [el vicepresidente, José Manuel] Llaneza y el resto de la directiva cuando me llamaron me dijeron que viniera sin ningún tipo de presión", sentenció.