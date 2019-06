Cazorla: "He sacado muchas cosas positivas de mi calvario"

Actualizado 04/06/2019 15:51:45 CET

LAS ROZAS (MADRID), 4 Jun.

El centrocampista del Villarreal Santi Cazorla aseguró que le costó "asimilar" su llamada cuatro años después con la selección y después de haber pasado "un calvario" con las lesiones en el que no debía "tirar la toalla" porque siempre creyó en su recuperación y del que ha sacado "muchas cosas positivas".

"La noticia me pilló un poco parado y me costó asimilarlo, no me lo esperaba. Me lo comunicaron mis compañeros y luego empezaron las llamadas, todo fue un poco 'shock', pero con el paso del tiempo me fui mentalizando. Ahora tengo un nuevo reto e ilusión y con esa intención he venido", comentó este martes Cazorla en rueda de prensa.

El asturiano dejó claro que el cuerpo técnico de la selección le ha "transmitido" que ha sido convocado "únicamente" por su rendimiento deportivo, aunque sabe que su caso, por todo lo que pasó en los últimos dos años, es "más especial". "Pero no es el motivo por que el estoy aquí", aseveró.

"Puede que yo sea un ejemplo para la gente de mi edad, para que no descarten el poder venir y que sigan teniendo la ilusión porque si haces las cosas bien te puede llegar el momento", añadió el de Lugo de Llanes, que en sus dos años repleto de lesiones "pasó por todo tipo de momentos".

El veterano centrocampista recordó que quiso "dejarlo" y que tuvo momentos complicados "en lo mental y en lo físico". "Sabía que era una carrera de fondo y que no tenía que tirar la toalla porque si tienes un sueño debes intentarlo y si no lo conseguía, al menos no reprocharme nada el día de mañana. Ahora intento disfrutar cada momento", expresó.

Cazorla no olvida "frases" que escuchó en relación a que no podría volver a jugar. "No les di importancia, siempre he creído en poder recuperarme y la gente que ha trabajado a mi lado también me lo hizo ver así. Tenía que ser optimista y he sacado muchas cosas positivas de mi calvario", confesó.

El jugador del Villarreal reconoció que si alguien le hubiese dicho cuando atravesaba esta lesión que volvería a la selección le habría respondido que era "algo impensable". "Sólo pensaba en volver a jugar grandes partidos y no me valía otra cosa, pero también tenía que ser realista y sabía que me quedaba muy lejano hacer eso, así que imagina volver a la selección", afirmó.

"Siempre he notado ese cariño de Inglaterra, sobre todo de la gente del Arsenal. Si algo me he llevado de allí es eso y tengo la espinita de no haberme podido despedir de ellos en el terreno de juego porque ha sido una etapa muy bonita en mi carrera deportiva", agregó sobre la alegría que produjo en Londres su recuperación.

"NO HAY QUE METER PRESIÓN A ESTA SELECCIÓN"

Preguntado sobre cual de las dos llamadas para la selección le hizo más ilusión, si la de Luis Aragonés para ir a la Euro 2008 o esta de Luis Enrique, el asturiano admitió que era "difícil elegir una". "Las dos fueron una grata sorpresa. La primera me hizo ir a una Eurocopa sin haber jugado un partido de clasificación y pude vivir grandes momentos, y esta ha sido también inesperada después de todo lo que ha pasado y porque soy consciente de la edad que tengo y de lo difícil que es venir aquí", subrayó.

El internacional formó parte del equipo que ganó los títulos continentales de 2008 y 2012 y de una generación que dominó el fútbol, y aunque ve a la actual selección "capacitada para grandes cosas", cree que "comparar nunca es bueno".

"Lo que se consiguió era muy difícil y no hay que meter presión a esta selección. Todos estamos muy ilusionados con esta nueva etapa, hay grandes jugadores y un gran cuerpo técnico, y ojalá que en el futuro se puedan conseguir nuevas cosas", agregó el jugador del Villarreal, que como uno "de los más veteranos por edad y partidos" intentará "aportar ese punto de experiencia a los jóvenes".

También envió el mismo mensaje respecto al actual centro del campo. "Tuvimos jugadores increíbles en esa posición como Xavi, Iniesta y Silva, pero todavía tenemos algunos espectaculares y comparar es un error para todo", insistió.

"Parejo ha hecho una temporada increíble y espectacular, están Isco y Asensio, que son jugadores de primer nivel, tenemos muchas ilusiones en el presente y el futuro", remarcó el centrocampista, que también apuntó que en el fútbol "hay ciclos".

"En aquella selección había un grupo armado de varios años y que consiguió varias cosas, pero van cambiando jugadores y ahora hay una etapa nueva con jóvenes con mucho talento y en la que me encuentro muy a gusto", aseguró, detallando que su adaptación ha sido "muy fácil" porque conoce a "muchos del vestuario desde hace tiempo" y con el resto se ha "enfrentado" en el campo.

Finalmente, fue preguntado por el caso de los amaños destapado por la Operación Oikos y después de que el diario El Mundo haya desvelado que había siete jugadores del Valladolid presuntamente 'comprados' en el partido ante el Valencia de la última jornada.

"Es difícil pronunciarse y más cuando no me incumbe. Hay muchas especulaciones y ojalá se demuestre que no ha pasado nada porque yo creo en todos mis compañeros de profesión. Que sea lo mejor para el fútbol y para todos mis compañeros", zanjó.