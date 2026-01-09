El CE Europa solicita a la RFEF aplazar su estreno en Can Dragó por el césped

Archivo - Campo de césped y pistas de atletismo del complejo polideportivo Can Dragó, a 23 de julio de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

El CE Europa ha solicitado a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) el aplazamiento del partido previsto para el sábado 17 de enero ante el Atlético de Madrid B, correspondiente a la Primera RFEF, con el objetivo de asegurar que el césped natural de las instalaciones de Can Dragó, donde jugarán lo que queda de temporada al no poder jugar en el césped artificial del Nou Sardenya, alcance las condiciones óptimas para la disputa de un encuentro oficial.

El club barcelonés ha explicado que las lluvias, el temporal y el descenso de las temperaturas de las últimas semanas han impedido que la hierba arraigue completamente, lo que incrementaría el riesgo de lesiones para los futbolistas y podría provocar daños estructurales en el terreno de juego que afectarían al desarrollo del resto de partidos de la temporada.

Aunque las obras de adecuación del estadio estarán finalizadas a tiempo para la fecha inicialmente prevista, el CE Europa ha trasladado la petición tanto a la RFEF como al Atlético de Madrid y trabaja de manera consensuada para fijar una nueva fecha lo antes posible, priorizando la seguridad y el correcto estado del campo.

Siguiendo las recomendaciones de informes técnicos y de común acuerdo con el Ayuntamiento de Barcelona, el club ha decidido que el primer partido en Can Dragó se dispute finalmente el 8 de febrero, ante el Hércules de Alicante, correspondiente a la 23ª jornada de la competición.

La remodelación de Can Dragó incluye, además de la colocación del nuevo césped natural, la instalación de gradas desmontables para alcanzar un aforo mínimo de 3.000 espectadores, la renovación de la iluminación con focos LED, un nuevo marcador electrónico y banquillos, en un recinto elegido como alternativa al Nou Sardenya tras no prosperar las peticiones del club para mantener la competición en césped artificial en la Primera RFEF.