Cea: "Queremos disfrutar compitiendo contra el Barça"

El entrenador de la Cultural y Deportiva Leonesa, Víctor Cea, ha asegurado que la "ilusión" es "máxima" de cara a recibir al FC Barcelona en el Reino de León este miércoles, en la Copa del Rey, pero ha asegurado que quiere "competir", intentar ganar y sin renunciar a su fútbol en la eliminatoria de dieciseisavos de final del torneo del 'K.O'.

"Quedaremos satisfechos viendo un Reino lleno y una ciudad volcada en el partido, dando lo que nos dio el sábado que es arroparnos en todo momento. Y luego viendo disfrutar al equipo compitiendo el partido", señaló en rueda de prensa.

Pese a que la "ilusión" es "máxima", reiteró que quieren salir a competir. "Queremos, sin perder el norte y las prioridades, competir este partido. Sin duda el partido nos va a exigir nuestra mejor versión y confiar en que seamos capaces de provocar que el Barcelona no tenga su mejor día", auguró.

"No deja de ser algo muy complejo competir contra uno de los mejores equipos del mundo actualmente, pero no queremos renunciar a nuestras señas de identidad. No dejaremos de ser nosotros, pero matizando en algo el perfil del partido", avisó el técnico de la Cultural, equipo de la Segunda División B.

Y es que recordó que el Barça no es invencible. "Hay equipos que han sido capaces de ganarle, es algo que ya ha ocurrido. Siendo un equipo de Segunda B no deja de ser algo más complicado, las categorías están por algo. Pero la ilusión mueve montañas, nadie va a tener más ambición, ilusión y hambre que nosotros", aseguró.

Además, recordó que, cuartos en su grupo de la Segunda División B, están en una buena dinámica de resultados. "Los últimos cinco son muy positivos. Hay una mejoría en el juego como queríamos, los procesos de adaptación empiezan a dar efecto. Llegamos en un buen momento pero el partido es diferente", reconoció.

"El partido es un premio al esfuerzo en eliminatorias anteriores, ante rivales que lo han puesto difícil y hemos tenido que recorrer muchos kilómetros. El partido es un premio pero queremos disfrutar a la par que competir", reiteró en este sentido.

También a nivel personal es un duelo "muy especial". "Desde un punto de vista propio lo veo como un premio a muchos años que llevo entrenando, son muchos años trabajando priorizando esto por encima de mi familia en momentos. Lo veo como el fruto a tantas horas de trabajo", se sinceró.

De ahí que no le importe que alguna figura se quede en Barcelona. "Es cierto que algunos de los jugadores más importantes no viajan pero otros sí, y vamos a tener delante a un club con jugadores internacionales. Un suplente de Luis Suárez no deja de ser internacional, elegidos dentro de un embudo muy estrecho", matizó.