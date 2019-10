Ceballos: "He acertado con el Arsenal, estar sin minutos me hizo perderme un Mundial"

Publicado 08/10/2019 16:11:00 CET

LAS ROZAS (MADRID), 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista de la selección española Dani Ceballos dejó claro este martes que sabía "de la importancia" de esta temporada y que por eso cree que ha "acertado" saliendo cedido del Real Madrid rumbo al Arsenal para buscar los minutos que le permitan ir a la Eurocopa 2020 y no repetir la mala experiencia de no optar al Mundial de Rusia, aunque no olvida tampoco que con "tanta competencia" en el combinado nacional no puede bajar su nivel.

"Sabía de la importancia de este año y dar el paso al Arsenal ha sido muy importante en mi carrera. Ya anteriormente estar sin minutos hizo que me perdiese un Mundial y este es un año muy importante para mí con el objetivo de llegar a la Eurocopa", señaló Ceballos este martes en rueda de prensa.

Por ello, no le da "pena" no haber seguido este año en el Real Madrid, pese a que la plaga de lesiones le podría haber dado más oportunidades. "El Real Madrid está bastante bien y yo sé mi objetivo de este año. En mi cabeza la idea era jugar y disfrutar, y en el Arsenal estoy demostrando poco a poco mi mejor nivel. He acertado, estoy en la selección y no es por no jugar", advirtió.

"No me pongo a pensar en el después y si me voy a quedar o irme del Real Madrid", prosiguió el andaluz, que ve como "hipótesis" el que no continuase Zinédine Zidane, un técnico que no le ha dado demasiadas oportunidades. "Mi objetivo es trabajar para seguir haciendo las cosas bien. Todavía me quedan ocho meses por delante en un club al que sólo puedo dar las gracias por la confianza que han depositado en mí", recalcó.

El centrocampista recordó que la Premier "es distinta" a LaLiga Santander, sobre todo porque es "mucho más física". "Eso bueno porque me puede mejorar en ese aspecto. Tan solo llevamos diez jornadas, me estoy adaptando poco a poco y el entrenador tiene mucha confianza en mí", celebró, al tiempo que confirmó que lleva "bastante bien" la adaptación con el inglés para lo que da "dos horas, tres o cuatro días a la semana" y también se ve favorecido porque Unai Emery y su cuerpo técnico es español.

"Lo más importante es que estoy poco a poco dando el nivel de juego", indicó el internacional, feliz de volver a contar para un Robert Moreno que "ha dejado bien claro que en esta selección nadie es indiscutible". "Hay tanta competencia que jugadores de grandísimo nivel se han quedado fuera y está claro que en cuanto baje o no juegue va a ser difícil que sea seleccionado. Tengo que trabajar y hacer ver al mister que tengo cualidades y calidad para estar aquí", declaró el de Utrera.

Para el ex del Betis, el objetivo del equipo es la Eurocopa del año que viene y para ello no considera un impedimento que se esté "probando bastantes jugadores" porque el seleccionador "tiene bien claros los automatismos". "Independientemente de quien venga, la idea es bastante clara y nos recalca como quiere que juguemos", apuntó.

ELOGIOS A BUSQUETS, RAMOS, FABIÁN Y ODEGAARD

A nivel personal, confesó que predilección por jugar con Sergio Busquets. "Me encanta jugar con él, es de los mejores con los que he jugado. Entiende a la perfección lo que es el juego de la selección, entiende los tiempos del partido y a los que están por delante les alimenta con mucha ventaja. Para los jóvenes debe ser una referencia porque ha sido importantísimo", opinó del de Badia.

"Sergio Ramos lo ha ganado absolutamente todo a nivel de clubes y de selección, pero lo que le hace ser diferente es que pese a su edad y a su experiencia sigue con la ambición de un joven y de uno nuevo que viene", ahondó sobre la figura del capitán.

También habló de Fabián Ruiz, con el que lleva jugando "desde los 10 años" y con el que "es muy fácil entenderse porque con alguien de tanta calidad todo es mucho más fácil". "La selección está trayendo jóvenes con mucha ambición y eso es bueno para el futuro", comentó el utrerano.

España puede sentenciar su billete para la Eurocopa en Oslo y por este motivo los internacionales saben "de la importancia" de este partido, aunque en el equipo no tienen "un objetivo a corto plazo sino el de llegar lo mejor posible a la Eurocopa". "Tenemos margen de mejora y tenemos que trabajar partido a partido para demostrar el nivel", agregó.

"Coincidí sólo una vez solo con él en la pretemporada y me llamó bastante la atención", replicó preguntado por Martin Odegaard, cuyo actual momento de forma le hace estar brillando con la Real Sociedad a la que puede "aportar muchísimo". "Tiene mucho margen de mejora y en unos años será uno de los importantes a nivel mundial", admitió.

Finalmente, Ceballos reconoció que el "fútbol femenino está creciendo a pasos agigantados" y que para él sería "un sueño" estar en los Juegos de Tokio. "Es algo que solo puede pasar una vez en la vida y sería bonito. Hablé con Luis de la Fuente para decirle que tenía muchísima ilusión y no coincide con la Eurocopa por lo que podría jugar las dos", avisó.