Ceferin: "No poder completar la temporada sería terrible"

ROMA, 20 Abr. (dpa/EP) -

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, ha asegurado que no poder completar la temporada en el fútbol europeo sería "terrible" para los clubes y para las respectivas ligas, si bien cree que todavía es "pronto" para pensar en ello y se ha mostrado optimista respecto a poder concluir la campaña 2019/20 pese al coronavirus.

"Es temprano para decir que no podemos completar la temporada. El impacto sería terrible para clubes y ligas. Podemos concluirlo, pero debemos respetar las decisiones de las autoridades y esperar el permiso para volver a jugar", aseguró en el Corriere della Sera.

Pese a no dar una fecha concreta, Ceferin aseguró que alargar la temporada hasta fin de año, o no poder terminarla directamente, sería muy malo pensando también en la siguiente campaña. "No hay una fecha límite específica. Estamos explorando una variedad de opciones para ver cuándo pueden terminar las competiciones, siempre en función de las fechas en que comienzan de nuevo", apuntó.

No obstante, preguntado por si la presente temporada, en estos momentos suspendida por la COVID-19, podría llegar hasta los últimos meses del año, lo negó. "Lo veo bastante difícil, tendría un gran impacto en el calendario de la temporada 2020-21", lamentó.

Por contra, se mostró "optimista por naturaleza" y cree que se podrán finalizar antes la temporada. "Creo que hay opciones que pueden permitirnos reiniciar las ligas nacionales y los campeonatos europeos y llevarlos a su finalización", comentó.