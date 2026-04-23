Ceferin: "Tuvimos la Superliga, el covid, dos guerras, espero que los próximos años sean más pacíficos"

Archivo - Aleksander Ceferin - James Manning/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, repasó la actualidad del fútbol internacional, de un ecosistema que espera sea "más pacífico" en los próximos años, poniendo en la balanza la necesidad de generar ingresos con lo abultado del calendario, y los cambios en el fútbol sin olvidar la esencia del deporte.

"Tuvimos la Superliga, el covid, dos guerras... Espero que los próximos cinco años el ecosistema sea más pacífico. La forma de consumir fútbol está cambiando, no es que los jóvenes no vean fútbol, no me creo que solo les valga un resumen. La tecnología será clave en el futuro, sin olvidar que el fútbol es un deporte maravilloso, no deberíamos cambiarlo", dijo este jueves en 'THE FORUM', encuentro en el Riyadh Air Metropolitano impulsado por el Atlético de Madrid y Apollo Sports Capital.

"Amamos a los aficionados, son la esencia del fútbol, no son clientes. Podíamos vender entradas a 10.000 euros, pero no es apropiado, no queremos. El fútbol es nuestra cultura, nuestro ADN. A algunos aficionados le costaría menos perder el trabajo que su equipo pierda. Todos participamos del ecosistema. Todos tenemos el mismo objetivo, queremos que el fútbol florezca y mejore, a veces no estamos de acuerdo, pero finalmente pensamos igual", añadió.

El presidente del organismo que rige el fútbol continental valoró como un éxito el cambio de formato en la Champions, "mucho más interesante". "A los clubes les gusta el formato, hasta que no les gusta el árbitro y ya no les gusta el formato", bromeó.

De hecho, Ceferin habló bastante de los árbitros y del VAR. "El árbitro en el campo es el que decide y solo si es un error claro se interviene. A veces los árbitros arbitran de una forma diferente a como lo hacen en sus ligas, y no debería ser así. Lo mejor es intentar obedecer las normas estrictamente. Hay errores, aunque no creo que haya muchos a nivel europeo. Hay muchos clubes que me llaman por tema arbitral... Nadie me llama para decirme que un penalti a favor fue injusto, solo si es en contra", afirmó.

El máximo dirigente de la UEFA apuntó que no pueden permitir la multipropiedad pero sí los fondos de inversión, porque si no "irán a otra parte". "Si una entidad es propietaria de dos clubes, puede ser problemático para la integridad de la competición. La gente tiene que creer que nuestros partidos no están amañados. Permitir que un propietario tenga cinco clubes en la Champions es inviable", dijo.

Además, Ceferin valoró las quejas con el calendario. "Todos tienen una visión egoísta. Las Ligas tienen 20 equipos y podrían tener menos, pero no quieren. La Premier tiene dos copas, pero es tradición. La solución solo es posible si el ecosistema se une. La mayoría están deseando jugar con su selección. Es complicado, ahora estamos a máximos, va a ser difícil volver atrás. Las últimas competiciones que se crearon fueron demasiado", confesó.

"Los clubes vinieron y dijeron que querían jugar más porque no pueden pagar a jugadores y entrenadores, los clubes necesitan partidos para sobrevivir. Todos deberían unirse, pero no para decir menos competiciones sin cambiar nada más", añadió.

Además, el presidente de la UEFA destacó la inversión en el fútbol femenino y su crecimiento. "El fútbol femenino está creciendo más rápido que el masculino, aunque sigue siendo insostenible. Seguimos perdiendo dinero, aunque se venden todas las entradas, pero no es un gasto, es una inversión, porque en la siguiente competición en Alemania esperamos tener beneficios", explicó.

Por otro lado, Ceferin ensalzó el trabajo de la Fundación de la UEFA, con niños que han perdido a sus padres en Siria o barrios de 50.000 personas sin un baño. "Hay que continuar con estos proyectos. Somos unos privilegiados, tenemos una maravillosa vida y nos quejamos de tonterías, la Fundación es algo importante para mí. Los niños no saben perder, y el deporte te enseña a perder. Hay que sacarles del móvil, de las pantallas, y llevarles a un equipo, a jugar, a hacer un deporte. El fútbol de élite se tiene que utilizar para financiar a la base y al fútbol femenino", terminó.