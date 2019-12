Celades: "Estos tíos son la leche, tiene mucho mérito acabar primeros de grupos"

Publicado 10/12/2019 23:29:53 CET

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia, Albert Celades, aseguró que sus jugadores con "la leche" después de conseguir el billete para octavos de la 'Champions' como primeros de grupo y dijo que "tiene mucho mérito" tras un triunfo en Ámsterdam (0-1) que "no olvidarán en mucho tiempo".

"Estamos muy contentos, nos hemos clasificado para la siguiente fase y hacía muchos años que el club no lo lograba. Hemos hecho un esfuerzo increíble, hemos jugado contra un buen equipo y le hemos eliminado. No hace falta recordar la 'Champions' que hicieron el año pasado con el mismo entrenador, mismos automatismos, etc...", indicó en declaraciones a Movistar +.

"Tiene mucho mérito la fase de grupos que hemos hecho. Es muy difícil poder ganar el grupo con otros dos equipos buenísimos como Chelsea y Ajax. Y otro muy bueno como el Lille. Creo que lo hemos hecho muy bien, estos tíos son la leche", dijo Celades, visiblemente emocionado.

"Hoy es un ejemplo más, pero es una suerte, lo he dicho desde que conocí a este grupos de jugadores, es buenísimo, tiene unos valores increíbles y se sobrepone a cualquier dificultad. Hemos jugado con muchísimos jugadores de la cantera, teníamos muchísimas bajas, pero todo el mundo está esperando su oportundiad para jugar. Es una suerte poder compartir el día a día con ellos", resumió.

Preguntado por la segundar parte del partido, Celades admitió que era "normal" recibir más ocasiones del Ajax. "No puede ser de otra manera, sabíamos que íbamos a tener opciones y hemos aprovechado una. Jugamos nuestras bazas y sacamos el máximo rendimiento posible. Al final terminamos pidiendo la hora, pero esto es normal. Jugamos fuera aunque tampoco nos crearon ocasiones muy, muy claras", apuntó.

"Es un día feliz, ganar es un refuerzo grande para todos. Lo que me hace feliz es tener un grupo como éste. A los que estamos representando un club como el Valencia nos hace muy feliz ver a nuestros aficionados felices. El valencianismo recordará este día por mucho tiempo", manifestó Celades, que ya piensa en el Real Madrid. "El domingo tenemos otra pelea pero quedan todavía unos cuantos días. Hay que estar muy orgulloso de lo de hoy que cada uno lo celebre a su manera", finalizó.