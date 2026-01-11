El Celta apunta a la zona europea en el Pizjuán

Archivo - Borja Iglesias con el RC Celta de Vigo - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El RC Celta busca asaltar este lunes en el Ramón Sánchez-Pizjuán (21.00 horas), en el último partido de la decimonovena jornada de LaLiga EA Sports, los puestos europeos, todo ante un Sevilla FC necesitado de una victoria que le permita alejarse de la zona de peligro de la clasificación.

El cuadro celeste ha sumado 10 de los 12 puntos que se han puesto en juego desde el pasado 7 de diciembre, cuando asaltó el Santiago Bernabéu (0-2). Tras aquello, superó al Athletic Club (2-0) y despidió el año con un empate en el Carlos Tartiere (0-0), antes de abrir 2026 con un sólido triunfo frente al Valencia (4-1).

Esos resultados le han permitido situarse séptimo con 26 puntos, a tres de la sexta plaza del Real Betis (29), la última de acceso a competición continental. Ahora, espera alcanzar la zona de privilegio antes de que el calendario vuelva a apretarse con el regreso de la Liga Europa.

El cuadro gallego podría ascender a ese sexto puesto si gana por tres goles de diferencia este lunes -ya que los dos equipos empataron (1-1) en su único enfrentamiento esta temporada; los verdiblancos tienen un golaveraje general de +6 y los vigueses, de +4-. Lejos de Balaídos, los de Claudio Giráldez han vencido en siete de sus últimos diez compromisos.

Enfrente, el Sevilla afronta la cita con más urgencias. Cayó en recientes compromisos ligueros ante Real Madrid (2-0) y Levante (0-3), y enlaza ya tres derrotas seguidas, todas sin ver puerta, después de caer eliminado en Copa del Rey ante el Deportivo Alavés (1-0).

Su irregular racha le ha sumido en la decimotercera plaza con 20 puntos, tres más que la zona de descenso y a nueve de las posiciones continentales. Además, necesita mejorar en la faceta defensiva, ya que sus 29 dianas en contra le mantienen como el tercer equipo más goleado de la categoría, solo por detrás del Girona (34) y del Valencia (31) y empatado con el Levante.

Matías Almeyda, técnico de los nervionenses, seguirá sin contar con Marcao, que cumplir el segundo de sus seis partidos de sanción por su expulsión en el Bernabéu, ni con los lesionados Gabriel Suazo, Alfon -que no podrá enfrentarse a sus excompañeros- y César Azpilicueta ni Akor Adams y Chidera Ejuke, con Nigeria en la Copa África. Los celestes tendrán a todos sus hombres disponibles.

--PROGRAMA DEL LUNES EN LALIGA EA SPORTS.

Sevilla FC - RC Celta. Sánchez Martínez (C.Murciano) 21.00 horas.