Celta y Athletic quieren aplacar urgencias y el Deportivo busca aprovechar las dudas del Valencia

Archivo - Yuri Berchiche y Javi Rueda durante el Athletic Club-RC Celta de LaLiga EA Sports 25-26 - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El RC Celta recibe este domingo al Athletic Club en el Abanca Balaídos, en la jornada 3 de LaLiga EA Sports, un duelo en el que dos equipos con aspiraciones europeas necesitan lograr el primer triunfo del curso, mientras que Deportivo de A Coruña y Valencia miden fuerzas en el Abanca Riazor tras dos arranques de temporada sin victorias en los dos primeros encuentros.

Solo es la tercera jornada de Liga, pero las urgencias ya empiezan a llegar para algunos equipos. RC Celta y Athletic Club, dos candidatos, a priori, a luchar por los puestos europeos, son prueba de ello. Los gallegos, que conocieron sus rivales de la fase liga de Liga Europa este viernes, han sumado solo un punto de los primeros seis. Además, llegan al partido después de ver como Osasuna le daba la vuelta al marcador en su estreno en casa (1-2).

Peor aun ha sido el bagaje del Athletic de Edin Terzic, que cuenta por derrota sus dos primeros duelos --Sevilla (1-3) y FC Barcelona (2-0)--. Resultados que han precipitado a los rojiblancos a la última posición de la clasificación, en la que arrancan la jornada. Eso sí, sus cero puntos vienen condicionados por una roja en el minuto 11 en su debut y una dura visita en la segunda jornada al Spotify Camp Nou.

En Vigo, donde los 'leones' han caído en tres de sus últimas cuatro visitas, ambos equipos podrían presentar rotaciones debido a los compromisos intersemanales que tanto los de Claudio Giráldez como los de Terzic han tenido que hacer frente.

En el caso celeste, la entrada de Carl Starfelt, en lugar del sancionado Marcos Alonso, parece clara, así como la vuelta de Yuri Berchiche en el Athletic, donde Benat Gerrebarena o Alex Berenguer podrían ser novedades. Además, Hugo Álvarez, Ferran Jutglá, Carreira y Febas apuntan a un once local donde también es baja el lesionado Borja Iglesias.

EL DEPORTIVO QUIERE LA PRIMERA ANTE EL VALENCIA

Y en el Abanca Riazor, a poco más de 150 kilómetros de distancia, Deportivo de A Coruña y Valencia medirán fuerzas. Ambos llegan al partido con sensaciones y resultados parecidos a un duelo siempre con algo de morbo por el recuerdo de la liga perdida ante los valencianistas en el último choque de 1994, aunque luego los deportivistas ajustaron cuentas al ganarle a este rival la Copa del Rey de un año despues.

Ahora, el equipo de Carlos Corberán, que viene de perder en Mestalla ante el Real Betis y tras empatar sin goles ante el RC Celta, afronta su primer partido de la temporada fuera de casa, donde el curso pasado cimentaron su permanencia, ganando tres de sus últimos cinco compromisos, en los que solo concedieron una derrota.

Enfrente, un conjunto blanquiazul, que empató en su debut en casa ante el Elche CF y solo ha perdido uno de sus últimos nueve partidos oficiales ante su público, buscará una victoria en Primera que sería la primera desde abril de 2018, año en el que jugaron por última vez ambos equipos, con victoria 'che' en ambos partidos.

Y para poner fin a una racha de siete partidos sin ganar al Valencia, los deportivistas se encomiendan a Pierre-Emerick Aubameyang, que ha visto puerta en las dos primeras jornadas y se le da especialmente bien jugar contra el conjunto valenciano, al que ha marcado siete goles en cuatro partidos. En el lado valencianista, la asignatura pendiente seguirá siendo la parcela ofensiva, ya que son, junto al Levante, el único equipo que no ha conseguido ver puerta en las dos primeras jornadas.

--HORARIOS DEL DOMINGO DE LA JORNADA 3 DE LALIGA EA SPORTS

Domingo 30.

Real Madrid - Málaga CF. Martínez Munuera (C.Valenciano) 17.00.

Deportivo de A Coruña - Valencia CF. Ortiz Arias (C.Madrileño) 19.30.

RC Celta - Athletic Club. Busquets Ferrer (C.Balear) 21.30.