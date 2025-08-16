Celta - Getafe: Hora, dónde ver y posibles alineaciones

Archivo - El jugador del RC Celta Borja Iglesias. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Celta se estrena este domingo en LaLiga EA Sports ante el Getafe, duelo que se ha convertido en un clásico de Primera División en el que los locales buscan seguir con la buena dinámica con la que acabaron el curso pasado.

Posibles alineaciones:

Celta: Radu; Mingueza, Rodríguez, Carlos Domínguez, Marcos Alonso, Carreira; Tapia, Beltrán; Ilaix, Aspas, Bryan Zaragoza; Borja Iglesias.

Getafe: Soria; Femenia, Abqar, Duarte, Rico; Iglesias, Arambarri, Djené, Uche; Mayoral y Da Costa.

Fecha y hora del partido:

El enfrentamiento estre Celta y Getafe se disputará el domingo 17 de agosto a partir de las 17.00 horas.

Dónde ver:

El duelo entre gallegos y madrileños se podrá ver en televisión a través de DAZN LaLiga y LaLiga TV Bar.