El Celta no se puede fiar de un PAOK en cuadro para certificar los octavos

Archivo - El delantero español del RC Celta Iago Aspas controla el balón. - Europa Press/Contacto/David Canales - Archivo

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El RC Celta recibe este jueves (21.00) al PAOK de Salónica en la vuelta de los 'playoffs' de la Liga Europa 2025-26, en un duelo en el que los gallegos quieren hacer valer su ventaja cosechada en el partido de ida en el fuerte Toumba Stadium (1-2) ante un equipo griego mermado por las bajas, que busca el primer pase a octavos de su historia.

Regresa la competición continental al ABANCA Balaídos poco más de un mes después de que la afición celeste viera a los suyos vencer al Lille (2-1) en la fase de liga, en un comienzo de 2026 brillante donde contaba los partidos por triunfos. Sin embargo, ese encuentro supuso un punto de inflexión negativo para el equipo de Claudio Giráldez.

Y es que desde ahí los vigueses encadenaron cinco encuentros sin ganar entre todas las competiciones (3E y 2D) en lo que parecía un reflejo de ese inicio de curso donde hasta comienzos del mes de octubre no sumó su primera victoria de la temporada. Precisamente, esa alegría tardía llegó en el feudo celeste frente a su rival de este jueves, el PAOK de Salónica (3-1). Los griegos sufrieron el poderío gallego en su visita a Balaídos durante la disputa de la fase de liga del torneo.

Un resultado que los de Giráldez querrán repetir para certificar su presencia entre los 16 mejores equipos de la competición tras llegar a este segundo enfrentamiento de la eliminatoria con una mínima ventaja de Grecia y con sabor agridulce. Los celestes no lograron mantener la ventaja de dos goles con la que se fueron al descanso y en el tramo final los locales redujeron la distancia dejando en cierta manera algo abierta el encuentro de vuelta.

Pese a los dos precedentes en contra del equipo de Razvan Lucescu, los griegos viajan a Vigo con la convicción de dar la vuelta a la eliminatoria y apear al conjunto gallego de esta edición de la Liga Europa. Para ello, necesitan mejorar su registro fuera de casa donde solo han ganado tres de sus últimos nueve partidos oficiales como visitante (4E y 2D), y solo logró una victoria a domicilio en la 'liguilla'.

El PAOK afronta esta cita europea inmerso en plena racha negativa de resultados en la Superliga griega, en la que acumulan tres partidos sin ganar que le comienzan a distanciar de la cabeza clasificatoria, ahora a cinco puntos. Un escenario muy diferente al del equipo de Giráldez que tras superar el primer bache del año con esa dinámica poco favorecedora comienza a ver la luz.

Con la victoria de este pasado domingo frente al RCD Mallorca (0-2) han escalado hasta la sexta posición en LaLiga EA Sports instalando el estado de felicidad en Vigo, que sueña con poder replicar las semifinales de la competición europea como en la temporada 2016-2017. Para ello, el técnico gallego se agarra al buen momento que atraviesa el capitán, Iago Aspas.

El 'Príncipe de las Bateas' es un habitual de Giráldez en una competición que necesita de su experiencia en este tipo de partidos y llega enrachado con tres goles y una asistencia en los dos últimos encuentros, siendo el gran protagonista en la ida participando en los dos tantos vigueses.

Por su parte, los griegos llegan en cuadro a la ciudad gallega con medio equipo titular de baja. El listado de no disponibles lo forman ocho jugadores lesionados y dos no inscritos, lo que supondrá un verdadero quebradero de cabeza para el técnico rumano para poner en liza. Quien sí estará disponible será el goleador Giorgos Giakoumakis, que no estuvo en la ida por sanción. El griego será la referencia en el ataque de los visitantes buscando aumentar las cinco dianas de este curso en la Europa League.