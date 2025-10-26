Celta y Rayo saborean tres puntos de oro

Los gallegos remontaron con suspense a Osasuna y los madrileños ganaron en el 91' a los vascos

Un golazo de Maffeo dio un empate al Mallorca contra el Levante

El RC Celta estrenó su casillero de victorias con un emocionante 2-3 ante Osasuna en una décima jornada también con tintes épicos en Vallecas, donde ganó el Rayo al Deportivo Alavés (1-0), mientras que el Mallorca salvó un empate (1-1) ante el Levante.

El equipo de Vigo encontró este domingo la primera victoria de la temporada en otro día que llegó a pintar bastos por la remontada 'rojilla' que encabezó Ante Budimir. Sin embargo, el delantero croata fue héroe y villano, al desaprovechar a lo Panenka otro penalti para hacer 'hat-trick'. Después del fallo, Pablo Durán hizo el 2-3 en el 87'.

El cuadro gallego empezó por delante en El Sadar con un Ferran Jutglà que vivió su gran tarde de celeste con un golazo para el 0-1, cuando lo cierto es que Osasuna había empezado mejor. Budimir se encargó de dar la vuelta al marcador, de penalti y un 2-1 también de calidad. En el segundo tiempo, Jutglà empató en un saque de esquina y el partido pudo caer de cualquiera lado.

Lo tuvo Osasuna pero Budimir mandó al larguero el penalti. En la otra portería, Iago Aspas se la puso a Jutglà en el 2-3 que, a la décima jornada, supuso el primer triunfo del Celta, para empatar con los navarros en 10 puntos, solo uno por encima de la zona roja.

Mientras, el Rayo se quedó un trepidante encuentro, el que cerró el fútbol en Primera por este domingo, con un remate en plancha de Alemao. El delantero brasileño cabeceó en el minuto 91 el gol de la victoria para un Rayo que enlaza tres seguidas, la primera en Vallecas, para pegarse a los puestos europeos.

El equipo de la franja tuvo más dominio en los primeros 45 minutos, pero ambos conjuntos tuvieron ocasiones. Carles Aleñá firmó la del Alavés, mientras que Alemao dejó claro que tenía ya ganas de ser protagonista con su nuevo equipo. Con la tensión de un partido entre iguales en la tabla, el Rayo se acercó más tras el descanso.

Pedro Díaz e Isi Palazón perdonaron y, en los vascos, Toni Martínez falló a placer. Con todo, el Alavés pareció despertar a tiempo y Augusto Batalla salvó al Rayo. En casi la última, el vuelo sin motor de un Alemao libre de marca desató la locura en Vallecas, para confirmar el cambio de tercio y de aspiraciones en la tabla.

GOLAZO DE MAFFEO PARA FRUSTRAR AL CUMPLEAÑERO CALERO

En sesión matinal, el Mallorca estropeó el cumpleaños de Julián Calero, técnico de un Levante que se veía con los tres puntos en su visita a Son Moix hasta el golazo de Pablo Maffeo. El empate deja a ambos equipos con la urgencia de nueve puntos en zona baja.

En medio de la fuerte lluvia en la isla, Etta Eyong adelantó a los visitantes, alargando su condición de goleador 'granota' a seis tantos. Sin embargo, el Mallorca funcionó bien, con Jan Virgili y Sergi Darder, aunque la defensa del Levante vigiló a Vedat Muriqi.

La disciplina 'granota' empezaba a imponerse cuando Maffeo marcó un gol de quilates, con la zurda y parábola perfecta a la escuadra a diez minutos del final. Calero, que cumplía 55 años, vio esfumarse el triunfo y Jagoba Arrasate se desesperó por recuperar al equipo revelación de la pasada campaña y dejar de remar contracorriente.